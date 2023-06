“Radio Chef Experience” incontra ascoltatori a Città Fiera

UDINE – Radio Chef, la celebre rubrica di cucina di Radio Punto Zero, è lieta di annunciare un evento straordinario: la “Radio Chef Experience”. In collaborazione con Città Fiera, un pomeriggio indimenticabile che promette di stupire e deliziare i partecipanti. Sarà un’occasione unica per immergersi nel mondo dell’enogastronomia, assaporando prelibatezze culinarie e scoprendo le ultime tendenze in fatto di cucina. Da Show Rondò, location dell’evento, anche alcuni collegamenti in diretta su Radio Punto Zero con i protagonisti.

L’evento, ad ingresso gratuito, si svolgerà sabato 10 giugno presso il Città Fiera di Martignacco, con inizio alle 15:30 e conclusione alle 18:00. I partecipanti avranno l’opportunità di incontrare le conduttrici di Radio Chef, Barbara Pernar e Maria Musil, che condivideranno i segreti delle deliziose ricette del programma e risponderanno a tutte le domande sulla cucina. Inoltre, gli ospiti potranno entrare in contatto diretto con alcune delle migliori aziende della regione, che presenteranno i loro prodotti e offriranno gustose degustazioni.

Non mancheranno le dimostrazioni dal vivo, il Bimby – Vorwerk Point Città Fiera delizierà i palati dei partecipanti con una selezione di ricette esclusive accompagnate da una selezione dei migliori vini del prestigioso Castello di Spessa. Per l’occasione saranno presentate le migliori ricette dell’estate degli ascoltatori di Radio Chef realizzate e commentate dallo Chef Daniele Piccoli dell’Academia del Gusto FVG.

Per chi vorrà mettere alla prova la propria conoscenza culinaria potrà partecipare a un divertente quiz dedicato ai prodotti tipici del territorio. Chi indovinerà correttamente avrà l’opportunità di aggiudicarsi gli omaggi targati Radio Chef e l’ambito buono spesa offerto da Spazio Conad.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita. In omaggio la borsa in tela firmate Radio Punto Zero, con tanti gustosi omaggi dalle aziende partner di Radio Chef e i buoni dei negozi di Città Fiera (fino ad esaurimento scorte).

Radio Chef Experience è un’opportunità unica per immergersi nell’arte culinaria, scoprire nuovi sapori e incontrare persone appassionate di cucina. Un’esperienza indimenticabile all’insegna del gusto e dell’ispirazione.

E per le famiglie con bambini che parteciperanno all’evento, c’è una “ghiotta” occasione di visitare il Dino Park – Interactive Dinosaurs presso il Città Fiera. Sarà offerto uno sconto del 10% sugli ingressi al parco e sugli acquisti nello shop riservato ai partecipanti, valido fino al 31 luglio.

Durante il pomeriggio si potranno conoscere da vicino e assaggiare i prodotti di aziende rinomate come Molino Moras, Nonino, Adelia Di Fant, Azienda Agricola Carpenedo, Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio, Farmacia Favero, Acqua Dolomia, Pomis, Pasta Tomadini, GT Service, Io Sono Friuli Venezia Giulia, Movimento Turismo Del Vino FVG.

“Radio Chef Experience”: un pomeriggio all’insegna del buon cibo, del divertimento e della condivisione.

Per ulteriori informazioni: [email protected]