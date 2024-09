L’Intelligenza Artificiale nelle aziende: a Pordenone già una realtà

La rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo dalla diffusione di Internet ad oggi ha letteralmente travolto le nostre vite. Dalla possibilità di comunicare in tempo reale con persone da ogni parte del mondo allo shopping online, tutto è cambiato. Ma il progresso tecnologico non si è certo arrestato nel frattempo e ulteriori e profondi cambiamenti stanno avvenendo e continueranno a prodursi negli anni a venire.

In campo lavorativo, ad esempio, la diffusione del lavoro da remoto ha generato i cosiddetti “nomadi digitali”, lavoratori che, non avendo un ufficio fisico dove recarsi quotidianamente, scelgono di stanziarsi nei Paesi a loro più congeniale, anche solo per brevi periodi. In campo finanziario, le criptovalute hanno aperto le porte ad una nuova dimensione, in cui è possibile fare a meno dell’intermediazione di banche e istituti finanziari. Il trading online ha ormai reso i mercati accessibili a qualsiasi tipologia di utente, attraverso le piattaforme di trading e i migliori broker forex e le relative applicazioni, dove vendere e acquistare questi strumenti è semplice e alla portata di tutti.

Ma l’innovazione che può davvero dare un contributo significativo alla vita di tutti è quella dell’Intelligenza Artificiale. Una tecnologia che promette di risolvere problematiche importanti, in molti e diversi campi, grazie all’analisi di enormi quantità in pochissimo tempo.

Intelligenza artificiale: di cosa si tratta?

L’intelligenza artificiale (IA o AI) è una branca dell’informatica che permette alle macchine di eseguire compiti normalmente eseguiti dagli umani, come il riconoscimento di immagini e la risoluzione di problemi complessi, sulla base di modelli matematici e algoritmi avanzati, come il machine learning e le reti neurali, che elaborano enormi quantità di dati per imparare dai pattern e migliorare le prestazioni nel tempo.

Il machine learning consente all’AI di migliorare le sue capacità analizzando dati storici e adattandosi in base ai risultati ottenuti. Le reti neurali artificiali, che imitano il funzionamento del cervello umano, permettono all’AI di elaborare le informazioni in modo più simile al pensiero umano.

L’AI è già applicata in vari campi, come la medicina, la guida autonoma, l’automazione industriale e il customer service, con miglioramenti in termini di efficienza, precisione e capacità decisionali. Ecco perché si tratta di una grande opportunità per le aziende.

Un’opportunità per le aziende

L’intelligenza artificiale sta trasformando rapidamente il panorama aziendale, offrendo nuove opportunità per migliorare l’efficienza operativa, l’innovazione dei prodotti e la personalizzazione dell’esperienza del cliente. Sono, infatti, molte le aziende che stanno adottando soluzioni di IA per ottimizzare processi, ridurre costi e prendere decisioni più informate.

Ad esempio, in due aziende su tre tra Pordenone, Gorizia e Trieste, l’applicazione di questa promettente tecnologia è già una realtà e gli investimenti in tal senso si aggireranno, nel breve termine, attorno al 70%, secondo uno studio condotto da LEF.

Ma, in che modo l’Intelligenza Artificiale può essere implementata in azienda e apportare vantaggi utili per tutti?

Automazione dei processi

Uno degli ambiti in cui l’IA ha avuto un impatto significativo è l’automazione dei processi aziendali. Grazie a tecnologie come il machine learning e la robotic process automation (RPA), le aziende possono automatizzare attività ripetitive e a basso valore aggiunto, come l’inserimento dei dati, la gestione delle fatture e l’assistenza clienti di base.

L’automazione permette di liberare risorse umane da compiti noiosi, consentendo loro di concentrarsi su attività più strategiche. Ad esempio, possono essere automatizzate le funzioni amministrative o di back-office, al fine di ridurre tempi e costi e aumentare la precisione, in quanto l’IA è meno soggetta a errori rispetto agli esseri umani.

Miglioramento dell’esperienza del cliente

Un altro vantaggio importante dell’intelligenza artificiale nelle aziende è la possibilità di personalizzare l’esperienza del cliente. Gli strumenti di IA sono in grado di analizzare i comportamenti degli utenti, raccogliere dati da varie fonti e utilizzarli per creare esperienze su misura. Ciò è particolarmente evidente nel settore dell’e-commerce, dove algoritmi specifici aiutano i clienti a trovare prodotti che potrebbero essere di loro interesse, per aumentare le vendite e migliorare la soddisfazione.

I chatbot e gli assistenti virtuali basati sull’Intelligenza Artificiale sono sempre più comuni nelle aziende che vogliono migliorare il servizio clienti. Questi strumenti sono impiegati per rispondere a domande frequenti, risolvere problemi comuni e fornire supporto 24/7, il che riduce il bisogno di operatori in carne e ossa.

Ottimizzazione della supply chain

L’intelligenza artificiale può svolgere un ruolo cruciale nell’ottimizzazione della supply chain. Attraverso l’analisi predittiva, l’IA può prevedere la domanda di prodotti, ottimizzare i livelli delle scorte e migliorare la gestione della logistica. Le aziende possono così rispondere in modo più rapido alle esigenze del mercato, oltre a ridurre i tempi di inattività e i costi legati a eventuali errori nella gestione delle scorte.

Ad esempio, i modelli di machine learning possono essere impiegati per analizzare i dati storici di vendita e individuare pattern che indicano picchi di domanda in determinati periodi dell’anno. Ciò consente alle aziende di pianificare meglio le proprie operazioni e ridurre il rischio di carenze o sovrapproduzione.

Miglioramento delle decisioni strategiche

Oggi, le aziende hanno accesso a una quantità di dati impensabile in passato. Tuttavia, raccogliere dati non è sufficiente; è necessario saperli interpretare e utilizzarli per prendere decisioni efficaci. L’IA entra in gioco proprio in questo ambito, grazie alla capacità di analizzare grandi volumi di informazioni in tempo reale e fornire intuizioni utili per il processo decisionale.

Gli strumenti di IA permettono di creare report dinamici e di effettuare analisi approfondite su dati provenienti da diverse fonti, il che consente di avere una visione chiara delle performance aziendali e delle tendenze di mercato. Questo tipo di analisi è particolarmente utile in settori come la finanza, dove anche una piccola variazione di tendenza può avere un impatto significativo.

Recruiting e gestione delle risorse umane

Anche il settore delle risorse umane sta beneficiando dell’adozione dell’IA. Le tecnologie di people analytics e gli algoritmi di IA possono contribuire a individuare i migliori candidati per una posizione, analizzando dati provenienti da CV, social media e altre fonti. Ciò permette di ridurre i tempi di selezione e migliorare la qualità delle assunzioni.

L’IA può anche supportare la gestione delle risorse umane all’interno dell’azienda, attraverso strumenti che monitorano il benessere dei dipendenti, prevedono la possibilità di turnover e forniscono suggerimenti per migliorare la soddisfazione e la produttività del personale.

Insomma, l’intelligenza artificiale si sta rapidamente affermando come elemento fondamentale per le aziende che desiderano rimanere competitive in un mercato sempre più dinamico e globalizzato. Dall’automazione dei processi alla personalizzazione dell’esperienza del cliente, passando per l’ottimizzazione della supply chain e l’innovazione dei prodotti, l’IA offre infinite possibilità per migliorare l’efficienza e promuovere la crescita.

Le aziende che investono nell’intelligenza artificiale non solo migliorano la propria operatività, ma creano anche un vantaggio competitivo sostenibile, in quanto riescono a rispondere più velocemente alle esigenze del mercato e adattarsi alle nuove sfide in modo più efficace.