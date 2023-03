Longarone, a Mig 23 focus sul cioccolato

LONGARONE – Una delle tendenze che da qualche tempo sta coinvolgendo tante gelaterie è la proposta ai clienti di altri prodotti dolci come il cioccolato, declinato in tutte le sue forme.

Sono interessati soprattutto quei locali aperti per la gran parte dell’anno i quali hanno necessità di destagionalizzare l’offerta.

Una lavorazione che è oggi possibile inserire nei laboratori di gelateria grazie alle moderne attrezzature che occupano spazi veramente contenuti e che può trovare una attraente esposizione con le vetrine sempre più efficienti e funzionali.

A MIG 2023 (Longarone Fiere Dolomiti 26-29 novembre) queste tematiche, già peraltro proposte nelle ultime edizioni grazie a Confartigianato Alimentazione, saranno poste in primo piano a seguito dell’accordo intervenuto in questi giorni anche con Quinta Forma (già Accademia Maestri Cioccolatieri Italiani), una realtà giovane ma molto apprezzata a livello nazionale, specializzata nella formazione di settore.

In un’area attrezzata, dedicata al cioccolato, saranno organizzati eventi di formazione e laboratori pratici di cioccolateria in cui, ai gelatieri partecipanti, saranno illustrate le principali lavorazioni replicabili in una gelateria e molto altro.

“Dalla nostra quotidiana esperienza rileviamo come l’inserimento della cioccolateria in gelateria sia una tendenza sempre più diffusa – spiega Angela De Luca, direttrice e docente di Quinta Forma – “Sono sempre di più le gelaterie che si interessano al mondo del cioccolato e lo fanno con un duplice obiettivo.

Il primo è coprire i mesi più freddi e mantenere l’attività aperta tutto l’anno. Il secondo è la volontà di rinnovarsi e differenziarsi, estendendo la propria offerta e di conseguenza la propria clientela.

Cioccolato e gelato, infatti, si abbinano molto bene tra loro sia dal punto di vista del brand, sia per questioni di stagionalità. Inserire una linea di cioccolato non richiede poi un grandissimo investimento iniziale. Con una spesa relativamente bassa si può già introdurre una produzione di cioccolato di notevole dimensione e qualità.”

Il calendario degli incontri su queste tematiche sarà inserito nel programma generale di MIG 2023 con la possibilità per gli interessati di prenotare in anticipo la partecipazione ai momenti di formazione.

Le Aziende che desiderano collaborare al progetto possono manifestare l’interesse inviando una mail a [email protected]