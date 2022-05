ANDAR PER CANTINE – Marco Cecchini, vini biologici da un vignaiolo indipendente

FVG – Sempre alla ricerca di chicche enologiche da raccontare oggi sono arrivata a Faedis, nei Colli Orientali del Friuli, dal bravo Marco Cecchini, Vignaiolo Indipendente (FIVI).

Una laurea in economia messa temporaneamente nel cassetto per aiutare il nonno in vigna e in cantina, e poi, nel 2001, la decisione di dedicarsi completamente alla viticoltura. Marco Cecchini comincia così la sua avventura nel mondo del vino, umilmente, imparando vendemmia dopo vendemmia, e riuscendo infine a trovare il giusto equilibrio tra qualità e sostenibilità.

Gli ettari vitati sono 5, tutti a poca distanza dalla cantina, tra Faedis e Togliano di Cividale.

Negli anni aveva aggiunto qualche vigneto in affitto, poi è ritornato sui suoi passi, per riuscire a seguire personalmente e con i giusti tempi tutte le procedure in vigna e in cantina, dove tutto è ancora fatto a mano.

Il vigneto più bello si trova proprio alle spalle della cantina, ristrutturata nel 2003 in perfetta sintonia con l’ambiente circostante e posizionata strategicamente alla base della collina terrazzata.

Camminando tra i filari inerbiti si percepisce il lavoro fatto per il mantenimento della biodiversità, l’armonia dei vigneti con i boschi intorno, la piantumazione di alberi da frutto e olivi, la conduzione biologica, iniziata quasi subito e di cui la certificazione è stata solo una evoluzione naturale.

In cima alla collina si gode di un bel panorama sui Colli Orientali, e lì troviamo un vecchio ricovero in pietra datato 1867, residuo storico di un’antica tradizione contadina.

Marco preferisce produrre vini il cui percorso di vita sia l’espressione del territorio, vini che siano giovani e freschi all’inizio, poi maturi e rotondi, per finire longevi e complessi, nei quali le note terziarie non siano preponderanti. Si devono percepire l’acidità, la sapidità, la mineralità che questi suoli, uniti alle caratteristiche pedoclimatiche, riescono a donare ai vini friulani, tanto da renderli così unici e riconoscibili.

Quindi vini classici, vinificazioni in acciaio, macerazioni a freddo, decantazioni statiche, lieviti selezionati, pulizia e rigore. Per alcune linee un dosaggio sapiente del legno, mai invasivo e usato solo per conferire maggior struttura e longevità.

La linea Marco Cecchini è caratterizzata da una bella etichetta con la firma stilizzata del produttore -significato: ci metto la mia firma e la mia faccia! – vini con grande carattere e personalità.

I vini bianchi prodotti attualmente sono Friulano, Riesling, Chardonnay, Pinot Bianco, Verduzzo Secco e Verduzzo dolce, questi ultimi dai nomi fantasiosi Monsieur Verduc e Madame Verduc. Poi il rosso Refosco e il passito Picolit.

Simpaticissime sul sito le schede descrittive dei vini con l’abbinamento ai cibi, create con una grafica colorata e accattivante!

Rosa Prisciandaro