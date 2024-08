Noemi in concerto al Palmanova Village, sabato 31

AIELLO DEL FRIULI – L’emozione dell’estate si riaccende al Palmanova Village con il live acustico di Noemi, una delle voci più amate del panorama musicale italiano, che si esibirà sabato 31 agosto alle 21 per uno speciale ed intimo live piano e voce (ad ingresso libero), organizzato da FMedia events in collaborazione con Zenit/Azalea.it, l’azienda friulana specializzata in grandi concerti.

Noemi ha fatto il suo ritorno sulla scena musicale con “Non ho bisogno di te” (Columbia Records/Sony Music), una canzone che canta dell’importanza di rinnovarsi, del sapersi evolvere per diventare la migliore versione di sé stessi, un brano uptempo, una carica di energia che esplode in soli due minuti e mezzo, con un crescendo potente e influenze gospel, che racconta del raggiungimento di una piena consapevolezza di sé stessi e di una totale coscienza della propria identità raggiunta a seguito di una lunga e rigenerante metamorfosi.

Cantautrice e voce tra le più amate e riconoscibili del panorama italiano, Noemi è in grado di misurarsi con il pop, il soul, il R’n’B e il blues. Con tre dischi d’oro e diciotto dischi di platino, in oltre 10 anni di carriera ha interpretato brani dei principali autori e cantautori Italiani tra cui Vasco Rossi. Ha partecipato in totale a sette Festival di Sanremo, nel 2021 è stata in gara con il brano “Glicine” che ha anticipato “Metamorfosi”, l’ultimo album di Noemi, uscito il 5 marzo dello stesso anno.

La serata al Palmanova Village prevede l’apertura dei negozi fino alle 23 e quella di bar e ristoranti fino a mezzanotte.