Notte Rosa del Vino, premiata la friulana Maria Teresa Gasparet

FVG – Premiata alla NOTTE ROSA DEL VINO Trebisacce – Calabria, anche la friulana Maria Teresa Gasparet sommelier, giudice sensoriale e Vice Delegata delle Donne del Vino del Friuli Venezia Giulia.

L’appuntamento ideato e guidato dal delegato regionale della Scuola Europea Sommelier, Francesco Pingitore direttore artistico della manifestazione, ha visto coinvolte 15 donne provenienti dall’Italia e dall’estero, espressione del mondo imprenditoriale, della comunicazione, dell’informazione, del marketing, che si sono distinte nel promuovere il comparto vitivinicolo nazionale ed internazionale e le rispettive aree di produzione.

Le invitate hanno trascorso due giorni condividendo degustazioni, incontri e itinerari alla scoperta delle produzioni agroalimentari e vitivinicole del territorio calabrese.

L’esperienza si è conclusa sabato 8 luglio sul lungomare di Trebisacce con la cerimonia di premiazione in cui è intervenuto il Sindaco della città dott. Alex Aurelio, l’Assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo della Regione Calabria e il Presidente Italia della Scuola Europea Sommelier, dott. Francesco Continisio.

“Quando ho appreso la notizia – racconta Maria Teresa Gasparet – faticavo a credere di essere stata scelta a far parte delle donne premiate e non posso che essere onorata e soddisfatta perchè riconoscimenti come questi ripagano il mio impegno quotidiano”.

Maria Teresa Gasparet ha ricevuto il premio realizzato dall’artista Roberta Proto per “essersi distinta nel divulgare la cultura del vino attraverso la realizzazione di percorsi di formazione, eventi e attività dedicate all’enoturismo”.