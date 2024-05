Estensione della rete fognaria su via Borgo Casoni

PORDENONE – Come già anticipati nei mesi scorsi, continuano gli interventi di estensione della rete fognaria in città e nei quartieri.

A partire da lunedì 13 maggio 2024, via Borgo Casoni rimarrà chiusa alla circolazione per consentire l’avvio effettivo dei lavori, in particolare le prime lavorazioni che verranno effettuate riguarderanno la fresatura dell’asfalto.

Tale cantiere si inserisce nel grande progetto di estensione della rete fognaria (dorsale di gronda) diviso in tre lotti: lotto 1 (Torre), lotto 2 (via Revedole, ecc), lotto 3 (via Riviera del Pordenone, ecc).

Il 1° Lotto interessa appunto via Borgo Casoni e le laterali (via Adamello, ecc) e completa i lavori fognari nella zona est di Torre.

L’ufficio Viabilità e il Comando di Polizia Locale sono già al lavoro per individuare i percorsi stradali alternativi e le eventuali modifiche alla viabilità sulle strade circostanti.