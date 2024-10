Omar Pedrini, il 6, all’Accademia Vine Lodge di Capriva

CAPRIVA (GO) – Omar Pedrini Parole e Musica – Un bicchiere in Vinnaeria: domenica 6 ottobre lo Zio Rock sarà ospite della Vinnaeria dell’Accademia Vine Lodge di Capriva del Friuli. Un’occasione unica per incontrare Omar Pedrini, fra i più noti ed influenti cantautori italiani, ascoltare i suoi successi, i suoi brani cult, i suoi racconti e i suoi aneddoti sul vino (di cui è un appassionato conoscitore), il tutto con il contorno di degustazioni di vini e formaggi.

Un pomeriggio di convivialità, musica, cultura del vino, che inizierà alle 16.00 con una chiacchierata informale tra Omar Pedrini e Marco Simonit, il padrone di casa, con Chiara Lorenzutti (triestina, voce di Radio Montecarlo) a dare il ritmo alla conversazione. Omar Pedrini e Marco Simonit sono legati da vecchia amicizia e profonda stima, e hanno una grande e innata sintonia. Le loro strade si sono incrociate anni fa grazie a Luigi Veronelli, a cui ambedue erano legatissimi.

La chiacchierata sarà scandita dalla degustazione di tre vini dell’azienda Ronchi di Cialla a cura dell’AIS di Gorizia, abbinata ad una selezione di formaggi dell’azienda Gortani presentati da Michele Gortani. Seguirà il concerto che, vista la personalità e l’imprevedibilità di Omar, riserverà sicuramente delle sorprese.

L’evento è su prenotazione: [email protected] , 344.1307357.

Informazioni – ACCADEMIA Vine Lodge

Capriva del Friuli (GO) – Tel. +39 0481.1988073 – Cell. +39 344.1307357

www.accademiavinelodge.it – [email protected]