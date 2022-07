Paoletti “Wartsila, meglio nazionalizzare che mantenere con i contributi pubblici”

FVG – La Camera di commercio Venezia Giulia sta seguendo con particolare attenzione la situazione di crisi di Wartsila Italia. Giovedì prossimo il Consiglio camerale che rappresenta le componenti economiche, sociali, dei professionisti e delle organizzazioni di tutela del consumatore della Venezia Giulia si esprimerà sul tema con un documento di cui il presidente camerale, Antonio Paoletti, anticipa il contenuto.

Negli ultimi anni molte sono state le attenzioni pubbliche verso l’azienda finlandese, nonché gli interventi finanziari che ne hanno consentito la sopravvivenza. Si apprende ora che il futuro possa essere messo sul tavolo della contrattazione con Wartsila, perché l’azienda conta di ricevere 34 milioni di euro dal Piano di nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), dopo che nel 2017 dall’acquisizione di alcuni capannoni da parte di Interporto Trieste entrarono nelle casse 20 milioni di euro, oltre ai vari milioni di contributi pubblici che in più fasi sono stati assegnati negli ultimi 5 anni sia dalla Regione che dal Ministero per lo Sviluppo economico, per arrivare a quasi 90 milioni di euro.