Passato, presente e futuro del Palazzo del Fumetto a Lucca

LUCCA – Il Palazzo del Fumetto di Pordenone sarà presente a Lucca Comics & Games 2024 con un evento speciale intitolato “Passato, presente e futuro del Palazzo del Fumetto”, in programma giovedì 31 ottobre dalle 14.30 alle 15.30 nella Chiesetta dell’Agorà a Lucca.

In questa occasione sarà presentato il cambio di nome dell’istituzione, da PAFF! a Palazzo del Fumetto. Se l’acronimo PAFF! ha svolto un ruolo pop, accessibile e capace di attrarre un vasto pubblico, la nuova denominazione abbraccia un’identità più esplicita e profonda, che riflette l’impegno culturale e la missione di crescita collettiva che ne guida le attività.

Questo rinnovamento segna una tappa importante per l’istituzione, che si pone come centro di riferimento per il fumetto e le arti visive in Italia, promuovendo eventi e mostre di grande rilevanza culturale. Un percorso che trova naturale coronamento a Lucca Comics & Games, il più importante evento europeo per affluenza, offerta culturale e qualità degli ospiti italiani e internazionali.

L’evento sarà introdotto da Marco Dabbà e Luca Raffaelli, che ripercorreranno la storia del Palazzo del Fumetto, con video che ne raccontano le origini e i principali traguardi. A seguire, Raffaelli presenterà immagini inedite della sua visita allo Studio Ghibli e al Ghibli Park: un’anteprima per il pubblico legata alla prossima mostra manga in programma per la candidatura di Pordenone a Capitale della Cultura 2027. Alessandro Gori (aka Lo Sgargabonzi) renderà omaggio alla memoria di Carlo Ambrosini, ad un anno dalla morte del grande fumettista italiano, e l’evento si concluderà con il reveal del nuovo logo del Palazzo del Fumetto, realizzato da Lorenzo Ceccotti.

Dettagli evento:

L’incontro si terrà il 31 ottobre dalle 14:30 alle 15:30 presso la Chiesetta dell’Agorà a Lucca. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Bio:

Lorenzo LRNZ Ceccotti

È fumettista del collettivo Superamici, character designer del film d’animazione Il segreto di Liberato di Francesco Lettieri, illustratore noto al grande pubblico grazie alle sue copertine per Einaudi. I suoi libri Golem e Astrogamma sono editi da Bao Publishing. Ha firmato il nuovo logo del Palazzo del Fumetto di Pordenone.

Marco Dabbà

Da oltre vent’anni si occupa di eventi culturali in particolare espositivi, come curatore, organizzatore ed allestitore con prestigiose collaborazioni come quelle con il Mart di Rovereto, il Leopold Museum di Vienna, Santa Maria della Scala di Siena con la sua agenzia EsaExpo. Da settembre 2023 è presidente dell’associazione Palazzo del Fumetto (ex Vastagamma APS) promotrice dell’omonimo Palazzo del Fumetto di Pordenone.

Alessandro Gori

È scrittore, comico e creatore della pagina Lo Sgargabonzi, amato dal grande pubblico anche grazie alle sue schede e interventi nella trasmissione tv Una pezza di Lundini. Ha pubblicato Jocelyn uccide ancora (Minimum Fax), Confessioni di una coppia scambista al figlio morente, Canzoniere dei parchi acquatici, Gruppo di leprecauni in un interno (Rizzoli Lizard).

Luca Raffaelli

È considerato uno dei massimi esperti italiani nel campo dei fumetti e dei cartoni animati. Autore televisivo, scrittore, saggista e giornalista, collabora tra gli altri con il quotidiano Repubblica e il suo prestigioso inserto culturale Robinson. È direttore artistico del museo dedicato alla storia dell’arte sequenziale raccontata attraverso i suoi formati editoriali, del Palazzo del Fumetto di Pordenone.