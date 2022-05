Poste italiane, da 160 anni a sostegno del Pordenonese

ROMA – Con i suoi 160 anni di storia, Poste Italiane è una realtà unica in Italia per dimensioni, riconoscibilità, capillarità e fiducia da parte dei cittadini

PRESENZA CAPILLARE SU TUTTO IL TERRITORIO

“Il 94% degli italiani si trova al massimo a cinque minuti di distanza da un punto di Poste Italiane, siamo la più grande rete di distribuzione del Paese presente sul territorio”. (Matteo Del Fante- Amministratore Delegato Poste Italiane- 23 marzo 2022)

A SUPPORTO DEL SISTEMA PAESE

“Abbiamo una rete di oltre 30.000 portalettere e corrieri, la più grande flotta aziendale, una flotta aerea dedicata esclusivamente al cargo e la più avanzata infrastruttura tecnologica di sistema del Paese. Abbiamo la capacità, l’organizzazione e la forza per consegnare i vaccini in tutto il territorio nazionale. Poste si mette al servizio del Paese”. (Giuseppe Lasco – Condirettore Generale – 4 febbraio 2021).

LEADER NELLA SOSTENIBILITÀ

“A conferma della rilevanza dei temi ambientali per la nostra strategia, Poste Italiane diventerà un’azienda a zero emissioni nette entro il 2030 l’impegno che abbiamo assunto per la sostenibilità e l’innovazione è un supporto importante per raggiungere gli obiettivi del Paese e dell’Europa per una ripresa economica sostenibile, in linea con quanto programmato nel Recovery Plan”. (Matteo Del Fante – Amministratore Delegato- 19 marzo 2021.”)

LA RETE DIGITALE

“Poste Italiane oggi è una “platform company” che collega fisicamente e digitalmente clienti, cittadini, imprese e pubblica amministrazione ed ha individuato un punto di forza tra la combinazione fra canale fisico e digitale. Un modello di business omnicanale che permette all’azienda di essere un interlocutore unico per tutte le esigenze dei suoi 35 milioni di clienti.”. (Matteo Del Fante- Amministratore Delegato – 23 marzo 2022)

LE PERSONE- DIVERSITÀ E INCLUSIONE

Poste Italiane è il primo datore di lavoro del Paese. Oltre 15 mila nuove assunzioni e oltre 24 milioni di ore di formazione erogate.