Poste italiane è “top employer” per il 5^ anno consecutivo

FVG – Poste Italiane inizia l’anno con un premio importante: Top Employer, grazie alle attente politiche di risorse umane proiettate al raggiungimento del benessere dei dipendenti e delle loro famiglie.

Importanti anche le iniziative di inclusione in sinergia con le strategie di valorizzazione delle risorse umane, basate sui principi di equità e merito.

A decidere per il premio il Top Employers Institute, che da ormai 30 anni certifica eccellenze aziendali nelle politiche e nelle pratiche virtuose.

Poste si è distinta è all’avanguardia sulla diffusione di una cultura inclusiva con interventi concreti per dipendenti e familiari . La valutazione ha preso in considerazione anche la capacità di Poste di equilibrare la vita lavorativa con quella familiare.

Punti di forza il welfare aziendale, il sostegno alla crescita delle giovani generazioni, la tutela alle fragilità e delle diverse genitorialità. Tutti elementi che generano un senso di appartenenza e identità aziendale.

Soddisfatto l’Amministratore Delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante che ha dichiarato: “Essere Top Employer per il quinto anno consecutivo certifica il valore dei risultati raggiunti dalle nostre politiche di welfare, risultato particolarmente prestigioso per la nostra azienda che è il maggior datore di lavoro del paese”.

Quindi crescita, risultati, innovazione e sviluppo diventano i capisaldi di una politica aziendale sempre in miglioramento.

Anche Giuseppe Lasco, Condirettore Generale di Poste Italiane ha dichiarato: “la valorizzazione delle donne e degli uomini di Poste Italiane è sempre stata la nostra priorità, per riuscire a creare un ambiente di lavoro inclusivo che garantisca pari opportunità di lavoro e crescita professionale, fattori essenziali per attrarre talenti più giovani e incoraggiare lo sviluppo delle competenze presenti in azienda”.