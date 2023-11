PostePay, la carta del Futuro: 10 milioni di utenti in 20 anni

FVG – Alzi la mano chi non ha una Postepay nel portafogli!

Poste Italiane ha raggiunto il traguardo di 10 milioni di carte Postepay Evolution emesse in 20 anni di carriera, da quando cioè, ha lanciato il primo dispositivo di “moneta di plastica”.

Nel tempo, la carta di credito di Poste si è fatta apprezzare per la versatilità, la semplicità d’uso, ma soprattutto, per la sua sicurezza.

Gli standard applicati alle transazioni digitali di trasferimento di denaro e pagamenti, infatti, sono molto alti e consentono pagamenti sicuri, sempre tracciabili e facili da tenere sotto controllo.

Quindi Postepay si conferma la preferita nei pagamenti digitali in Italia con lo slancio della Evolution, l’ammiraglia di casa Poste, una carta ibrida dotata cioè anche di IBAN che può diventare così la via di mezzo e il giusto equilibrio tra conto in banca e carta di credito prepagata.

Dal 2003, anno di lancio sul mercato, la carta PostePay ha velocemente ottenuto il favore degli italiani ed è diventata lo strumento di punta per eseguire pagamenti e transazioni in modo sicuro in particolare sui canali online, e ad acquisire un ruolo sempre più importante nello sviluppo dell’eCommerce nel nostro paese.

Grazie alle carte PostePay la società del Gruppo ha giocato un ruolo strategico nel rendere familiari gli strumenti digitali a generazioni di italiani attraverso un moderno modo di fare acquisti e pagamenti.

La posizione di leadership di Poste in questo comparto è stata raggiunta crescendo nel tempo e oggi, con più di 500 milioni di transazioni eCommerce, PostePay non è solo una semplice carta, ma è diventato un autentico ecosistema attorno al quale gravitano servizi e funzioni innovative pensati a rendere semplice la vita di tutti i giorni.

Il successo è stato consolidato appunto con il lancio di PostePay Evolution, che con la dotazione di IBAN diventa una carta-conto adatta alle sfaccettate esigenze dei diversi clienti; negli anni, infatti, si è arricchita i nuovi servizi e funzioni, disponibili sulla rete dei 12.800 Uffici Postali, sul sito e sull’App Postepay, una delle più intuitive e facili da usare nel settore bancario.

Ma andiamo a vedere i punti forti che hanno reso la Evolution la prepagata più apprezzata: Primo tra tutti la sicurezza dei pagamenti online, PostePay è sempre stata all’avanguardia nell’introdurre pagamenti online garantendo transazioni sicure; Mobile App, un vero pannello di servizi digitali che permette ai clienti di gestire con pochi gesti le proprie disponibilità, anche tramite pagamenti evoluti che non richiedono la carta ma che operano in modalità QrCode.

E ancora servizi di ricarica e prelievo semplici e gli sconti con i partner che rappresentano una fetta importante di risparmio e cashback, rendendo l’esperienza di shopping online ancora più conveniente.

Ricordiamo anche che le PostePay verranno progressivamente rinnovate e diventeranno ecosostenibili nell’ottica della strategia di Poste di realizzare le card con materiali ecofriendly.

Emanuela De Domenico