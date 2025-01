Presentato programma ufficiale Nova Gorica – Gorizia Capitale Europea Cultura

FVG – Nova Gorica – Gorizia, Capitale Europea della Cultura 2025, è pronta a dare il via ufficiale al programma di GO! 2025 con la cerimonia di apertura – intitolata Da stazione a stazione -, che si terrà sabato 8 febbraio e rappresenterà il primo grande appuntamento culturale del programma ufficiale che animerà entrambe le città fino alla fine dell’anno.

La giornata si svilupperà in un ricco programma di iniziative che celebrano l’unità culturale e artistica delle due città con momenti istituzionali, spettacoli e performance coinvolgenti, per immergersi nell’atmosfera di condivisione e dialogo che caratterizza il progetto.

Con la presenza di ospiti nazionali e internazionali, e rappresentanti politici provenienti dalla Slovenia, dall’Italia, da Bruxelles e dall’Europa – tra cui il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella e la Presidente della Repubblica di Slovenia Nataša Pirc Musar – la cerimonia avrà luogo tutto il giorno e ripercorrerà i territori di entrambe le città, con una suddivisione in tre parti: giornaliera, ufficiale e artistica. L’8 febbraio è inoltre una data simbolica sia per l’Italia, che per la Slovenia: coincide infatti con la Giornata della Cultura Slovena, che ricorda la scomparsa del poeta sloveno France Prešeren (8 febbraio 1849) e, sul versante italiano, con l’anniversario della nascita del poeta Giuseppe Ungaretti (8 febbraio 1888).

La cerimonia inizierà alle ore 10:00 dalla Stazione ferroviaria di Gorizia, con un corteo transfrontaliero che vedrà la partecipazione di 1.500 performer, bande musicali e gruppi folcloristici: per l’occasione si è data priorità al coinvolgimento di gruppi locali, scuole, asociazioni proprio per sottolineare che vuole essere una festa delle città prima di tutto e del territorio regionale e transfrontaliero. A Gorizia, in Piazza Vittoria, infatti insieme ai giovani artisti del FVG come Shari, Tish e Pierpaolo Foti, ci saranno le rappresentanze delle associazioni musicali e coreutica della provincia e non solo, che si alterneranno sul palco per tutta la giornata, fino a sera.

É prevista anche l’esibizione congiunta delle bande della polizia italiana e slovena – prima volta assoluta che due bande delle forze dell’ordine di due paesi diversi si esibisdcono insieme e concordano insieme i brani da eseguire, alla quale seguirà la sfilata dei sindaci del territorio. Alle 11:15, Piazza Vittoria ospiterà poi un programma culturale con interventi del sindaco di Nova Gorica, Samo Turel, e del sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. La celebrazione proseguirà alle 13:15 con una sfilata da Piazza Vittoria fino al valico di via San Gabriele, durante la quale atleti, studenti e artisti daranno vita alla suggestiva performance Walking Sculpture, con la Sfera di Michelangelo Pistoletto. Alle 14:00, il corteo raggiungerà il valico di via San Gabriele e continuerà lungo via Erjavčeva e Piazza Rusjan – a Nova Gorica – per arrivare a Piazza Bevk, dove avrà luogo un ricco programma culturale con la partecipazione di 900 artisti. Alle 15:00, gli interventi dei sindaci di Gorizia e Nova Gorica daranno il via agli stand enogastronomici, una celebrazione dei sapori e delle tradizioni locali.

Il momento clou della giornata sarà poi la cerimonia ufficiale d’inaugurazione, prevista alle 16:00 in Piazza Transalpina – la piazza condivisa dalle due città, simbolo ed emblema di questa Capitale Europea, rinnovata in tempo utile per l’inaugurazione e per essere ancora più unica grazie anche ai fondi europei messi a disposizione attraverso i programmi regionali per il FVG e nazionali per la Slovenia e gestiti dal GECT GO – alla presenza delle massime autorità nazonali ed europee. La cerimonia sarà proiettata in diretta anche in Piazza Vittoria (Gorizia) e Piazza Bevk (Nova Gorica) per consentire a tutti di partecipare all’emozione del momento.

A seguire, alle 18:00, lo spettacolo artistico a Nova Gorica in Piazza Edvard Kardelj che rappresenterà una anteprima dei principali progetti del programma ufficiale approvato dalla Commissione Europea, a cura della regista Neda Rusjan Bric.

In Piazza Vittoria, si terrà invece un’illuminazione scenografica del Castello di Gorizia, con musica di Remo Anzovino e dei 40 Fingers, e spettacoli dal vivo che animeranno tutta la serata.

Alle 20:30, la festa transfrontaliera proseguirà fino a notte fonda con il DJ set di DADDY G (Massive Attack) e Andy Smith (Portishead) in piazza Transalpina.

La festa a Gorizia, poi, continuerà anche la domenica, con entusiasmanti attività per tutti.

L’inaugurazione di GO! 2025 è un evento unico che celebra il legame tra due città e due culture, proiettandole in una dimensione europea e internazionale, senza confini.