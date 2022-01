Prima settimana di saldi al Palmanova Village: bilancio positivo

FVG – Buona affluenza per la prima settimana di saldi al Palmanova Village che registra una positiva percentuale di presenze straniere, nonostante il peggioramento della situazione pandemica dell’ultimo periodo.

I saldi rappresentano un momento fondamentale per la destinazione dello shopping friulana: nonostante il 2021 sia stato caratterizzato da incertezza per la pandemia e da periodi di chiusura dei centri commerciali durante i weekend, gli ultimi 12 mesi del Palmanova Village segnano un bilancio positivo, con tante nuove aperture e diverse iniziative per coinvolgere e fidelizzare i clienti.

La prima settimana di saldi, infatti, ha fatto registrare una presenza cospicua di clienti stranieri, in particolare da Austria, Slovenia, Croazia e zona bavarese.

Durante l’estate, inoltre, sono tornati i turisti stranieri: in particolare i clienti provenienti da Austria e Germania, infatti, hanno fatto segnare un 100% in più rispetto allo stesso periodo del 2020, ma soprattutto una crescita a doppia cifra rispetto a luglio 2019, quindi prima dell’emergenza Covid.

“Abbiamo investito durante tutto il 2021, anche nei mesi più difficili, per garantire un’esperienza di shopping sempre ricca di nuovi stimoli, ricercando nuovi marchi che arricchiscano la nostra offerta ai clienti – commenta il direttore Domenico Casagrande –. Il fatto che brand storici e internazionali abbiano deciso di aprire a Palmanova, proprio durante quest’anno, significa che il nostro territorio è sempre un mercato a cui le aziende guardano con interesse, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia.”

Durante gli ultimi mesi hanno aperto, infatti, per quanto riguarda il settore abbigliamento, Gas Jeans, Trussardi, il brand storico nato nel 1911, icona del lifestyle italiano nel mondo, Cotton & Silk, Rinascimento e Flavio Castellani. Ha aperto la prima libreria del Village con Giunti al Punto, inoltre per rendere più ricca l’offerta di food&beverage La Piadineria e per rendere l’offerta casa più attraente Home & Cook – Lagostina. In previsione entro l’estate nuovi ingressi con brand di appeal internazionale.