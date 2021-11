Pulizie fai da te per casa, gli oggetti più utilizzati

Effettuare pulizie della propria casa e farlo in modo approfondito: un’esigenza che è cresciuta negli ultimi mesi a causa della pandemia di Covid, con tantissime persone che hanno iniziato a comprendere l’importanza di un’igiene assoluto dei propri spazi abitativi. Non a caso in questa particolare fase storica sono saliti alle stelle i dati relativi alla vendita di prodotti per la pulizia della casa fai da te.

C’è chi opta per strumenti innovativi e magari di matrice tecnologica, e chi invece punta su prodotti naturali, un po’ in stile rimedio della nonna, per detergere al meglio i propri spazi. Vediamo nel dettaglio quali sono le strade più seguite:

1. Prodotti naturali per la pulizia di casa: cresce un consumo consapevole, come si suol dire. e dato che di pari passo, ad essere aumentata, è la consapevolezza verso la questione ambientale, ecco che aumenta la richiesta di prodotti naturali per la casa, magari bio ed in grado di rispettare l’ambiente. No quindi a detergenti chimici, spazio a soluzioni come ad esempio aceto, olio di oliva, limone e bicarbonato.

2. Dispositivi tecnologici: per chi vuole dedicare poco tempo alle pulizie di casa, ecco che sono presenti oggi tantissimi dispositivi di ultima generazione che possono fungere da supporto. È il caso del lavavetri elettrico ad esempio, o dei robot per pulire i pavimenti in modo automatico. Rientra tutto nel concetto di maggiore multimedialità della casa, con dispositivi che possono essere oggi azionati anche da smartphone e che consentono di pulire casa mentre si sta facendo altro.



Un consumatore più consapevole e tecnologizzato

Sono, queste indicate, due nuove tendenze che si riferiscono rispettivamente ad un consumatore più consapevole in ottica ambiente e sostenibilità; ed alla sempre maggior presenza di servizi tecnologici, anche nel campo degli elettrodomestici. La domotica ad esempio è una realtà che si è affacciata all’interno delle abitazioni private, con l’intento di semplificare la vita di chi vive gli spazi.

Rientra tutto nella necessità di effettuare le pulizie di casa in modo efficace, andando a detergere al meglio tutto l’ambiente ed impattando il meno possibile sul tempo da dedicare a tali attività. Tante soluzioni che oggi possono essere facilmente trovate e confrontate anche grazie alla rete, dove abbondano realtà in grado di fornire guide e consigli ma anche negozi online attraverso i quali acquistare in modo semplificato stando comodamente seduti davanti al proprio pc.