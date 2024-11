Residency show: cos’è e cosa significa?

Sempre più spesso sentiamo utilizzare il termine “Residency show”, termine preso in prestito dall’ inglese americano che si riferisce al contesto musicale, nello specifico a quei concerti di artisti, che vengono fatti in location fisse, diventando manifestazioni iconiche di una città.

In questo articolo daremo uno sguardo ai principali residence show del panorama musicale attuale e ne approfondiremo alcuni aspetti.

I Residency show: cosa sono e perché gli artisti li scelgono

Questo tipo di spettacolo, è un tipo di manifestazione stabile, a cui nessuno dei più grandi artisti internazionali ha saputo dire no.

I residency show, sono in genere eventi musicali di vario tipo, come concerti o live dj set, ma anche spettacoli teatrali, di artisti che generalmente si esibiscono in tour itineranti.

I residency hanno un impatto fortissimo sulla città che li sceglie, attraendo numerosi turisti e creando un marketing spaventoso.

L’artista che si esibisce si dice (figuratamente, sia chiaro) che “risiede” in una città, diventando un icona per essa.

Sono tanti i cantanti e le band che hanno scelto di esibirsi stabilmente in un determinato luogo e fra questi, vi sono anche gli “U2”, con concerti strabilianti fra i più cliccati della stagione, come leggiamo nell’articolo del blog del casino online di Betway, il quale ha stilato una classifica con i residency show piu famosi di Las Vegas.

Las Vegas è infatti la principale città mondiale scelta dagli artisti per esibirsi in show stabili. Qui, hanno preso parte a spettacoli sensazionali, artisti del calibro di Britney Spears, Celine Dion, Elton John e da poco, anche Adele.

Ma cosa spinge gli artisti che potrebbero viaggiare il mondo a fermarsi in uno stesso luogo? Beh il perché è molto banale. Questo tipo di show permette agli artisti di guadagnare molto di più con dispendio di budget inferiore rispetto a quello che servirebbe per spostarsi da uno Stato all’altro, o addirittura da un continente ad un altro.

Le tournée seppur conferiscono maggior notorietà ad un cantante che cerca di farsi conoscere, non sono spesso l’ideale per conciliare impegni vari, famiglia e lavoro per molti altri grandi artisti; Artisti che magari, hanno già fatto la storia della musica e che oggi preferiscono esibirsi “per pochi eletti” in luoghi più esclusivi.

Staff su misura e show incredibili con incassi da urlo: i Residency di Las Vegas

I Residency in Las Vegas sono show iconici, i cui prezzi a biglietto, possono arrivare anche a cifre astronomiche. Questo perché, come dicevamo prima, sono spesso eventi che si tengono in luoghi, a loro volta leggendari, o in luoghi più raccolti ed esclusivi, come famosi e lussuosi hotel.

Nota è stata la collaborazione storica fra Elvis Presley e l’International Hotel di Las Vegas, dove Elvis si esibiva davanti ad un pubblico più selezionato.

Gli U2, storica rock band americana, che vanta collaborazioni anche con altri artisti della scena musicale, si sono esibiti di recente in un residency al The Sphere di Las Vegas, diventando la band più cliccata del 2024, con ben 672.560 ricerche su You Tube dell’evento.

Il The Sphere è il luogo perfetto per dei Residency Show, poiché si tratta innanzitutto di un luogo capace di ospitare 20,000 persone in piedi ed altre 10,000 a sedere; soprattutto però, questa struttura particolare, è divenuta l’edificio sferico più grande al mondo con possibilità di creare sia al suo interno, che al suo esterno, effetti scenografici pazzeschi.

Partecipare ad uno show al The Sphere, è un’esperienza unica nella vita, che va oltre il semplice concerto, fra sedie tattili ed effetti luminosi 3D, questo luogo è uno dei più scelti dagli artisti che si esibiscono a Las Vegas.

Un luogo iconico come il The Sphere o come i famosi hotel della città che non dorme mai, sono parte essi stessi dello show, permettendo agli artisti di alzare drasticamente il costo per accedere al loro show. Questo serve anche a pagare uno staff dedicato, h24, ed esclusivo, per la preparazione impeccabile degli spettacoli.