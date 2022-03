Rete d’Impresa, Alberto Marchiori rieletto a Bologna

BOLOGNA – Lasciata alle spalle la pandemia che ne aveva bloccato forzatamente l’attività, è ripreso il lavoro della Rete d’impresa (Re- Connections). Costituita nel 2015, la rete raggruppa 30 agenzie immobiliari con l’obiettivo di unire esperienze e dare vigore a un nuovo progetto commerciale capace di coinvolgere sul territorio le varie opportunità di lavoro. Socio fondatore della rete è stato Alberto Marchiori (nella foto) che proprio in questi giorni è stato rieletto presidente all’unanimità nel corso di un’assemblea, in sala e in videoconferenza, all’Ascom-Confcommercio di Bologna, presenti agenti immobiliari collegati da diverse regioni d’Italia.

«Il nostro progetto commerciale ha bisogno di una rete estesa, capillare, formata soprattutto, da professionisti competenti in grado di operare con clienti nazionali ma anche internazionali. Le banche, gli operatori istituzionali, le pubbliche amministrazioni rappresentano il target del nostro sistema mercantile» ha precisato Marchiori.

Del resto le singole agenzie immobiliari – selezionate in base alle loro capacità e senza per questo voler snaturare le caratteristiche aziendali legate al territorio -, si sono associate con il principio di utilizzare uno strumento flessibile come «la rete contratto», così da crescere velocemente sul territorio nazionale e in quello europeo.

Nello specifico i settori operativi d’elezione di Re-Connections sono la commercializzazione su tutto il territorio di grandi patrimoni; la gestione della sofferenza del credito e le gestioni patrimoniali. Ai clienti il sistema della rete offre adeguato supporto operativo e assistenza a partire dalle prime fasi della negoziazione e fino al perfezionamento dell’operazione. Oltretutto i compratori sono seguiti nella commercializzazione degli immobili secondo le migliori pratiche (best practices) internazionali fornendo, allo stesso tempo, servizi personalizzati a livello locale.