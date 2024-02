San Valentino, l’amore ai tempi dei francobolli

FVG – Nell’era di internet e con i social che ormai hanno invaso ogni nostra azione, andare controcorrente è un gesto romantico.

Ad aiutarci in questa impresa è Poste Italiane.

Anche negli uffici postali di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste saranno infatti disponibili le cartoline per gli innamorati.

Poeti, scrittori e aspiranti cantastorie fatevi sotto.

Due cartoline sono “puzzle di te” e “colpito e affrancato”, l’intento è quello di scrivere il messaggio, rompere il puzzle e spedire.

La magia si avrà quando il destinatario ricompone la cartolina e scopre il messaggio d’amore.

Poste Italiane, come ogni anno, festeggia la Festa degli innamorati dedicando anche alcune cartoline filateliche. Occasione unica per ogni collezionista, o, semplicemente per chi desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, inviando un messaggio d’amore al proprio partner vicino o lontano.

Il prezzo della cartolina è di 1 euro negli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Pordenone (Pordenone Santa Caterina, Sacile, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo), Udine (Udine Centro, Cividale del Friuli, Codroipo, Gemona Del Friuli, Latisana, San Daniele Del Friuli, Tolmezzo, Lignano Sabbiadoro, Cervignano Del Friuli), Gorizia (Gorizia Corso Verdi), Trieste (Trieste via Settefontane), nello Spazio Filatelia di Trieste (Poste Centrali entrata via Galatti), e ovviamente online su www.poste.it

Ricordiamo che dal 7 al 14 febbraio sarà disponibile anche un annullo speciale. Le cartoline puzzle sono in vendita a 5 euro ciascuna.

Per ulteriori informazioni sui prodotti e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito www.filatelia.poste.it