Fitt acquisisce Ate, Finest socio finanziatore

VICENZA – FITT, azienda leader nella realizzazione di soluzioni complete in materiale termoplastico per il passaggio di fluidi, ha acquisito la francese ATE (www.ate-drainage.com), azienda specializzata in condutture per il drenaggio in ambito edile, infrastrutturale e civile, consolidando così la sua presenza sul mercato francese e aggiungendo un altro fondamentale tassello alla strategia M&A attuata nell’ultimo periodo (biennio).

L’operazione è stata condotta in partnership con Finest S.p.A., finanziaria che sostiene le imprese del NordEst nei progetti di internazionalizzazione nei Paesi di prossimità.

Oltre alla partecipazione al capitale, l’intervento di Finest prevede un finanziamento diretto estero, per un ammontare complessivo di 5,5 milioni di euro, stanziati dalla finanziaria a sostegno del progetto di sviluppo del Gruppo.

Nella visione di FITT le sfide dell’ambiente si vincono con approccio «glocal», e l’impegno per la sostenibilità è diretto all’affermare modelli di produzione, distribuzione e consumo sostenibili, con una visione globale ma attraverso un approccio locale. Partendo da questo presupposto FITT scrive un piano di crescita e una strategia M&A che tende ad avvicinare produzione e logistica distributiva a clienti e utenti finali, con particolare attenzione all’area francese e statunitense.

FITT in Francia è presente fin dai primi anni 2000 con la filiale FITT France, che conta due siti produttivi situati nel nord del paese, un sito logistico e un ufficio commerciale a sud, e con una filiale commerciale situata nel Principato di Monaco ma operante sul mercato francese.

Con l’acquisizione di ATE (fatturato 2022 22MIL€, 47 collaboratori), che entra a far parte della Divisione Building del Gruppo, rafforza la sua presenza nei settori dell’edilizia e delle infrastrutture, accorciando la filiera e valorizzando il concetto del Made in France, imprescindibile per una proposta di valore vincente sul mercato d’oltralpe.

“L’investimento – dichiara Alessandro Mezzalira, CEO di FITT – consentirà al Gruppo di ampliare la capacità produttiva e la gamma di prodotti destinata al mercato francese e nordeuropeo, rinforzando ulteriormente la sua posizione di leadership nel settore. Avere Finest come socio finanziatore rappresenta una garanzia di stabilità nel supportare i piani di sviluppo futuri.”

Particolare soddisfazione per la finalizzazione del progetto anche per Finest S.p.A., dettata sia dallo standing del partner e dalla valenza del progetto, sia dal paese di destinazione, la Francia, strategica per la Finanziaria ai fini dello sviluppo delle aziende del Triveneto.

FITT, gruppo leader globale nato in Italia nel 1969 – oggi Società Benefit – è pioniere nella produzione e nello sviluppo di soluzioni finalizzate al passaggio di fluidi per uso domestico, professionale e industriale. Da oltre 50 anni FITT sviluppa soluzioni ad alto livello tecnologico che garantiscono ai clienti affidabilità, sicurezza, performance di massimo livello e semplicità di utilizzo.

Con sede centrale a Sandrigo (Vicenza), FITT genera un fatturato di oltre 300 milioni di euro ed esporta in 87 paesi, conta 1200 collaboratori, 12 siti produttivi (9 in Italia, 3 in Europa), 14 siti logistici nel mondo e 5 consociate.

FINEST S.p.A., è da oltre 30 anni la finanziaria di riferimento delle imprese del Nordest italiano per i loro progetti di internazionalizzazione nei Paesi di prossimità. Ha sviluppato oltre 660 progetti al fianco delle imprese del territorio, investendo oltre 430 milioni di euro, con ingressi nel capitale sociale delle partecipate estere e finanziamenti esteri diretti. Recentemente ha anche attivato la possibilità di sottoscrivere prestiti obbligazionari emessi da imprese del Triveneto e finalizzati a finanziare i loro progetti internazionali. Website: www.finest.it