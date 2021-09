Sciopero nazionale in sanità e scuola il 13 settembre. Varie sigle contro obbligo vaccino

FVG – La Federazione Italiana Sindacati intercategoriali (FISI) ha proclamato uno sciopero generale nazionale del personale del settore della sanità pubblica e privata dalle 8 di lunedì 13 settembre alle 8 di martedì 14 settembre.

Lo sciopero è stato proclamato per protestare contro il Green Pass e per chiedere la revoca di tutte le sospensioni per il personale sanitario non vaccinato “perché discriminante” e “la non discriminazione di chiunque a qualunque titolo abbia scelto di non vaccinarsi”.

“A molti operatori che si sono sottoposti alla pratica vaccinale – continua la Fisi – è stata imposta la firma del consenso con la minaccia della sospensione dal servizio e dalla retribuzione”.

Le Aziende sanitarie regionali garantiranno le urgenze ed i servizi minimi essenziali, come previsto dalla normativa vigente.

Sciopero anche nella scuola

Nella stessa giornata i sindacati Anief (Associazione nazionale insegnanti e formazione) e Sisa (Sindacato indipendente scuola e ambiente) hanno indetto uno sciopero di tutto il personale scolastico iscritto.

Anche queste sigle protestano “contro l’obbligo per il personale scolastico della certificazione verde Covid-19″ ma anche per “l’assenza di provvedimenti per la significativa riduzione del numero di alunni per classe, l’indennità di rischio Covid per il personale scolastico in presenza, la mancata trasformazione dell’organico aggiuntivo docenti e ATA in organico di diritto, la stabilizazione e infine la conferma nei ruoli dei diplomati magistrali”.