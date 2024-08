Scomparso da Casarsa, trovata in Carnia la sua moto

FVG – E’ stata trovata in località Avaris, in comune di Socchieve (Udine), in Carnia, la motocicletta del 50enne Davide Businaro, di Casarsa della Delizia, scomparso da domenica 4 agosto pomeriggio, quando era uscito di casa proprio a bordo del suo veicolo, apparentemente per un giro di svago.

Non vedendolo rientrare, già domenica sera i famigliari hanno lanciato l’allarme i carabinieri della locale stazione e la Prefettura ha attivato il “Piano ricerca persone scomparse”, che ora si sta concentrando nella zona del ritrovamento della moto: si tratta di una borgata periferica, abbarbicata su una collina, nei pressi del letto del fiume Tagliamento.