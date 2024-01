Serie A, ultima giornata girone d’andata: calendario completo

La Serie A non si ferma nemmeno alla Befana, al via la diciannovesima e ultima giornata del girone di andata del massimo campionato. In realtà già il 5 gennaio si parte con l’anticipo Bologna-Genoa. Molta l’attesa per la sfida incrociata al vertice fra Inter e Juventus, con i nerazzurri avanti due punti ai bianconeri, vicinissimi a conquistare il titolo di campioni d’inverno. Sono comunque diversi gli spunti in vista del prossimo turno, ad iniziare da una Fiorentina quarta che sogna la Champions League. Scopriamo il programma completo.

Calendario gare venerdì 5 e sabato 6 gennaio 2023

Come anticipato, le prime formazioni a scendere in campo saranno Bologna e Genoa. Il match allo stadio Dall’Ara vede i rossoblu, quinti in classifica, reduci dalla brutta sconfitta con l’Udinese. I grifoni, dodicesimi, nell’ultimo turno sono stati abili nel fermare la capolista Inter sul punteggio di parità.

Saranno proprio i nerazzurri ad aprire il sabato dell’Epifania, alle ore 12:30, ospitando a San Siro il Verona. Gli scaligeri sono quartultimi e reduci dalla pesante sconfitta casalinga contro la Salernitana. I ragazzi di Inzaghi con un successo sarebbero certi di conquistare il titolo di campioni d’inverno, indipendentemente dal risultato della Juventus. Le quote 1×2 sono nettamente favorevoli ai padroni di casa ma la ripresa del campionato di gennaio ha sempre regalato delle sorprese negli anni passati. Il Verona darà il massimo in campo per cercare di portare a casa almeno un punto, il che farà sicuramente oscillare le quotazioni delle scommesse live durante la partita. Nulla appare scontato, come testimonia il recente pareggio dell’Inter contro il Genoa.

Sempre il giorno della Befana, alle ore 15.00, in programma l’interessante sfida fra Frosinone e Monza. Alle 18.00 altro delicato confronto salvezza tra Lecce e Cagliari. Infine promette goal e spettacolo la gara serale fra il Sassuolo e la Fiorentina, con i viola a caccia di un prestigioso piazzamento in Champions.

Calendario gare 7 gennaio 2023

Domenica 7 gennaio sono in programma altre cinque partite. Il Milan terzo in classifica è ospite dell’Empoli nell’anticipo delle 12:30. I rossoneri, staccati 9 punti dalla vetta, non possono perdere altro terreno, anche se di fronte troveranno una formazione penultima alla disperata caccia di punti salvezza.

Alle ore 15.00 il Napoli campione prova a risollevarsi in casa del Torino. I granata in casa danno sempre il meglio, dunque per l’undici di Mazzarri un impegno non semplice. Allo stesso orario, in contemporanea, anche un avvincente Udinese-Lazio. Di fronte due squadre che finora hanno deluso in campionato, anche se entrambe appaiono in ripresa.

Alle 18.00 scenderanno in campo la Salernitana e la Juventus, dopo essersi sfidate in Coppa Italia. A chiudere la diciannovesima giornata la Roma e l’Atalanta allo stadio Olimpico, entrambe protagoniste di troppi alti e bassi in stagione.

Bologna-Genoa, Sassuolo-Fiorentina ed Empoli-Milan saranno trasmesse anche sui canali Sky. Tutte le gare dell’ultima giornata di Serie A disponibili in diretta streaming sulla piattaforma di DAZN via pc, smart tv e dispositivi mobili.