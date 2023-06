Spazi outdoor: le pergole in alluminio tra le più gettonate del momento

Valorizzare e arredare il proprio spazio esterno con una pergola, che sia un giardino o un terrazzo, significa renderlo abitabile e vivibile non solo nella bella stagione, ma anche negli altri mesi dell’anno.

Con un pergolato la casa acquista valore, oltre a divenire più accogliente, confortevole e raffinata, a patto che venga scelta una struttura caratterizzata da un materiale robusto, durevole e di grande impatto estetico.

Per questa ragione, al giorno d’oggi risultano molto apprezzate le pergole in alluminio, strutture che, oltre ad offrire protezione e comfort, aggiungono al giardino un tocco di eleganza e di originalità.

Quale pergola in alluminio scegliere per l’outdoor

Al giorno d’oggi sul mercato è possibile trovare un’ampia gamma di pergole in alluminio affidandosi ad aziende specializzate come Akena Italy, realtà di riferimento del settore che propone soluzioni di design dalla qualità certificata.

Per mettere in risalto lo stile della propria casa e, al contempo, usufruire di uno spazio aperto ogni giorno dell’anno, l’ideale sono le pergole bioclimatiche, il cui tetto è costituito da lamelle dotate di un sistema di motorizzazione. Le lamelle possono essere orientate a piacere per regolare l’ingresso della luce e dell’aria, e per offrire un ambiente gradevole in tutte le stagioni.

La pergola può essere completata installando anche coperture laterali, che rafforzano il senso di riservatezza e intimità, e proteggono l’interno dalle intemperie, consentendo l’utilizzo in tutti i mesi dell’anno.

Un altro modello molto apprezzato risulta essere la pergola con tetto panoramico è la soluzione migliore per proteggere il terrazzo o il giardino con una struttura elegante e protettiva, con un riguardo particolare verso l’aspetto del design e dello stile.

Le coperture di questo tipo sono dotate di un tetto apribile e trasparente, per offrire la possibilità di ottenere il massimo comfort in tutte le stagioni, e di mantenere sempre una luminosità piacevole e naturale.

In alternativa, è possibile optare per una pergola in alluminio a tetto piatto, una soluzione che si contraddistingue per un design minimal di grande impatto estetico, grazie alla copertura del tutto perpendicolare al terreno.

Pergole in alluminio addossate e autoportanti

La possibilità di scegliere tra diversi modelli, dalle dimensioni e dal design differenti, permette ad ognuno di soddisfare le proprie esigenze e di ottenere uno spazio su misura nel proprio giardino, che rispetti le singole preferenze estetiche così come le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche.

Per quanto riguarda nel dettaglio la tipologia di installazione, è possibile montare la pergola addossata alla parete, una soluzione che consente di creare continuità tra interno ed esterno, oppure realizzare una struttura autoportante e collocarla nell’area che più si preferisce del proprio spazio verde personale.

I molteplici utilizzi delle pergole in alluminio

Una pergola in alluminio dal design moderno ed elegante rappresenta una soluzione raffinata e creativa per allestire nel proprio giardino una zona living accogliente e luminosa.

In base alle dimensioni, la struttura può diventare un grazioso salottino per ricevere gli ospiti e dedicarsi alla conversazione, un soggiorno elegante e funzionale, una sala di lettura, ma anche un angolo piacevole dove trascorrere le serate estive.

Naturalmente, in mancanza di garage è possibile anche impiegarla come soluzione per proteggere dalle intemperie e dai raggi UV la propria auto o altri veicoli.