Scontro frontale, muore una giovane di 26 anni

SPILIMBERGO – Una 26enne spilimberghese, Chiara Bassutti, ha perso la vita in un incidente che si è verificato nella tarda serata di venerdì 3 maggio a Istrago, frazione di Spilimbergo, lungo la strada regionale 464, nella zona di via dei Ponti.

La vettura condotta da Bassutti è finita nel fosso a bordo carreggiata in seguito allo scontro con un altro mezzo, condotto da una donna, sempre residente a Spilimbergo, che viaggiava assieme alla figlia di 44 anni. Le due donne, ferite in modo lieve, sono state condotte in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco di Spilimbergo e i carabinieri della stazione di Castelnovo con il supporto dei colleghi dell’Arma di Spilimbergo.