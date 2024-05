Amministratori immobiliari, confronto, il 7, sulla crescita delle imprese

PORDENONE – Sarà un confronto diretto per valutare la crescita dimensionale delle imprese quello che si terrà martedì 7 maggio, alle 14.30, nella sede provinciale dell’Ascom sul tema “Da soli a soci: il futuro è nella condivisione”. L’iniziativa è promossa dall’Abiconf, gli amministratori di beni immobiliari di Confcommercio Pordenone guidati dal presidente Gabriele Valdevit (nella foto) che aprirà i lavori del convegno dopo gli indirizzi di saluto del presidente nazionale Andrea Tolomelli.

A seguire gli interventi di Marco Zadro, responsabile dell’area fiscale di Ascom, che parlerà di riorganizzazione aziendale, vantaggi fiscali e amministrativi; mentre il consulente e formatore di area e risorse umane Mauro Gregorat affronterà il tema “Saper affrontare il cambiamento.

L’importanza delle competenze trasversali”.

Per il presidente Valdevit l’obiettivo principale dell’incontro è «capire quale sarà il futuro più adeguato per la struttura dello studio di un amministratore di condominio. Del resto in questi ultimi dieci anni la complessità tecnologica degli edifici e le norme di legge sono esercizi sempre più difficili da gestire. Ecco, quindi, l’importanza di confrontarsi a cuore aperto con i nostri colleghi che operano sul territorio».