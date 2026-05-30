Stop fondi al concerto per Elisa, Pd: “motivi ideologici”

FVG – “Ho manifestato a Pordenone con i ragazzi per Gaza: ero in prima fila. Essere disarmato e avere la polizia che ti fronteggia in tenuta antisommossa fa impressione. Invece di rompere le costole a ragazzi così dovrebbero pensare a contenere i pochi violenti che ci sono. Forse è solo un caso, ma la Regione Friuli ha tolto i contributi al festival fluttuante che avevo organizzato l’anno scorso dopo che ho partecipato a quelle manifestazioni». Parole dure quelle della cantante monfalconese Elisa che si è vista togliere, dall’oggi al domani, i finanziamenti per un suo concerto a Gorizia.

Dove invece si esibiranno altri cantanti. La Regione si trincera dietro a un laconico “troppo cara, non si fa nulla”. E su questo caso di presunta ingerenza politica sulla cultura interviene Diego Moretti, capogruppo del PD in Regione. Cremonini sì, Elisa no. La vicenda legata alla cantante monfalconese va chiarita dalla Regione.

Se il problema fosse solo di costi, allora ci si chiede perché per il concerto del 7 maggio di Andrea Bocelli a Gemona (gratuito) la Regione ha stanziato circa 3 milioni e per il concerto di domani di Cremonini, 800 mila, a fronte di un incasso da parte dell’organizzatore di oltre 2 milioni dal botteghino.

Continua Moretti, Se invece, dietro, come denuncia Elisa, ci fossero ragioni ideologiche la cosa sarebbe molto grave”. Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti, commentando le dichiarazioni della cantante Elisa, in merito a mancati fondi da parte della Regione Fvg per le sue attività artistiche.