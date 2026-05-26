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Barcis, morto escursionista disperso da giorni

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

BARCIS – È stato trovato morto l’escursionista tedesco, di 63 anni, disperso da lunedì scorso in seguito all’allarme lanciato dalla compagna di trekking.

Martedì 26 in tarda serata il corpo dell’uomo è stato trovato e recuperato dai militari della Guardia di finanza e gli operatori del Soccorso alpino e dei Vigili del fuoco.
Era in una zona impervia del comune di Barcis (Pordenone) La sera di lunedì la Sores (Sala operativa regionale emergenza sanitaria) aveva attivato d’urgenza la stazione di Maniago del Soccorso alpino, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso regionale abilitato al volo notturno per le ricerche.

L’uomo e la donna stavano compiendo un lungo trekking di giorni nell’area, avevano pernottato insieme la notte di sabato 23 maggio al Bivacco Val di Zea, poi si erano separati perché la donna aveva preferito fermarsi e rientrare. L’uomo invece aveva proseguito. Avrebbero dovuto ritrovarsi a valle per rientrare in Germania proprio lunedì ma all’appuntamento l’escursionista non si è presentato. Non riuscendo a mettersi in contatto, ha lanciato l’allarme.

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