Terza edizione Ars in tempore, dal 9 aprile a Sesto al Reghena

FVG – Il progetto culturale “Ars in Tempore” nasce con la volontà̀ di promuovere il dialogo tra antico e presente, suggerendo possibili relazioni tra gli edifici medievali delle abbazie e le odierne creazioni di arte contemporanea.

Il progetto invita a una riflessione sui luoghi che nel corso dei secoli hanno modificato la loro funzione e sottolinea l’importanza di conservare un rapporto di continuità con la storia. Gli ambienti abbaziali che hanno perduto il loro originario impiego divengono prestigiosi spazi espositivi accogliendo le opere di personalità artistiche conosciute nel panorama nazionale e internazionale.

La prima e la seconda edizione 2019-2021 hanno coinvolto con successo abbazie e sedi storiche nel territorio compreso tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Umbria già inserite nei circuiti turistici. Inoltre hanno dato un contributo significativo all’offerta culturale del territo-rio per l’affluenza di visitatori, per la partecipazione alle visite guidate e per la collaborazione di Proprietà, Amministrazioni e Partner.

Considerando l’esperienza maturata, si ripropone il progetto “Ars in tempore” con la volontà di consolidare un appuntamento dedicato all’arte e ampliare l’offerta culturale.

La terza edizione 2021-2022 vede la conferma del percorso con il coinvolgimento delle seguenti sedi: Abbazia di Santa Maria di Carceri (PD), Abbazia di Santa Maria di Pero – Ninni Riva di Monastier (TV), Abbazia di Santa Maria in Sylvis di Sesto al Reghena (PN), Abbazia di Santa Maria di Follina (TV).

Durante il periodo delle mostre, gli antichi spazi come i chiostri, i refettori, le logge, le fore-sterie cambiano aspetto attraverso gli allestimenti di arte contemporanea che coinvolgono il fruitore in itinerari diffusi.

Le esposizioni di “Ars in tempore” costituiscono un’opportunità per riscoprire le peculiarità di aree antiche di straordinario interesse storico, per apprezzare gli esiti più attuali dell’arte contemporanea, per creare una rete di relazioni tra Amministrazioni ed Enti pubblici e pri-vati, per ampliare l’offerta culturale e turistica del territorio. Anche per questo, nell’organizzazione del calendario delle esposizioni, particolare attenzione è riservata ai periodi dedicati a fiere o a manifestazioni locali quali momenti significativi di affluenza di vi-sitatori. Inoltre le presentazioni e le visite guidate organizzate in occasione di ogni singola esposizione concorrono a valorizzare le opere d’arte e le specifiche caratteristiche di ogni luogo.

L’opera d’arte non è un prodotto fruibile da una cerchia ristretta di “pochi eletti”, è un atto creativo che richiede la partecipazione emotiva di un pubblico sempre più ampio. In tale contesto, la cooperazione e la condivisione di intenti tra gli enti e le varie istituzioni diven-gono i presupposti per riuscire ad aprire le porte dell’arte verso la comunità e a creare eventi in virtù della sua funzione etica e sociale.

MOSTRA PRESSO L’ABBAZIA DI SANTA MARIA IN SILVIS (PN)

9 aprile – 1 maggio 2022

– Sarà allestita una mostra diffusa con 16 artisti presso il Salone abbaziale

– Saranno esposte circa 70 opere, tra cui opere pittoriche, plastiche, sculture di grandi di-mensioni.

Inaugurazione sabato 9 aprile ore 16:30

VISITE GUIDATE GRATUITE ALLA MOSTRA

Durante il periodo della mostra, sono previste visite guidate per gruppi di 15/20 persone, durata 1 ora.

Orari : venerdì, sabato, domenica 10:00- 12:00 15:00- 18:00

domenica di Pasqua 15:00-18:00

lunedì di Pasquetta 10:00- 12:00 15:00- 18:00

Informazioni: 3281511878 [email protected]

Infopoint: 0434699701 [email protected]

Roberta Gubitosi