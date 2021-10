Trieste Antiqua, torna dopo 3 anni la mostra mercato dell’antiquariato

TRIESTE – Inaugurata la 37.a edizione di Trieste Antiqua. Sono passati 3 anni dall’ultima edizione della mostra mercato dell’antiquariato e l’attesa di appassionati e curiosi sarà soddisfatta. Una trentina gli antiquari presenti NEl salone degli Incanti di Trieste da oggi al 7 novembre, ai quali si affiancano le proposte espositive e culturali dell’Associazione Marinara Aldebaran, della Fondazione Aquileia, del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Airc per la Ricerca sul cancro.

Al tradizionale taglio del nastro ha voluto essere presente il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, perché, ha affermato, . Sulla stessa linea Guerrino Lanci, componente del Consiglio della Camera di commercio Venezia Giulia, che non ha esitato definire l’apertura di Trieste Antiqua . Soddisfazione per essere arrivati a questa inaugurazione è stata espressa anche dal presidente degli antiquari regionali, Roberto Borghesi, dalla direttrice di Aries Scarl – la società in house che ha organizzato l’evento per conto della Cciaa Vg – e dal presidente del Teatro Stabile Il Rossetti, Francesco Granbassi.

Per oltre una settimana il Salone degli Incanti da centro espositivo d’arte moderna e contemporanea si trasforma in una grande rassegna di antiquariato resa unica da splendide collezioni di mobili, quadri, gioielli, orologi, tappeti e arazzi, ceramiche, abbigliamento, oggettistica, pottery e sculture. Naturalmente il classico filone dell’antiquariato austro-ungarico sarà una costante anche per questa edizione, con mobilio ed argenti ottocenteschi che sempre affascinano la platea dei visitatori, mentre ampio spazio sarà garantito al Liberty e ad altre epoche storiche di primaria importanza.

Nell’occasione Guerrino Lanci ha ricordato che .

Orari di apertura: domenica 31 ottobre ore 10-19.30; lunedì 1 e mercoledì 3 novembre ore 10-19.30; martedì 2, giovedì 4 e venerdì 5 novembre ore 15-20; sabato 6 e domenica 7 novembre ore 10-19.30.