Trieste, torna lo storico tram per Opicina

TRIESTE – Lo storico tram-funicolare Trieste-Opicina riprenderà il servizio dopo mesi di interruzione a causa di un malfunzionamento.

Lo ha reso noto Trieste Trasporti, soggetto gestore della linea tranviaria per conto del Comune di Trieste, precisando che è stata ultimata la fase di pre-esercizio lungo il collegamento e dunque è arrivato il nulla osta alla ripresa del servizio da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Da lunedì saranno riattivate le corse.

Nel corso dei mesi di interruzione del servizio sono stati effettuati vari interventi: serraggio rotaie a traversine funicolare dopo la fuoriuscita della fune del 12 ottobre scorso (novembre 2025-gennaio 2026), revisione funicolare (gennaio-giugno 2026), progetti e lavori separazione sedi stradali di alcune fermate, rinnovo binari in alcune zone, verifiche strutturali ed elettriche, revisioni varie.

Il personale, inoltre, ha seguito alcuni specifici corsi ed è stata posata nuova segnaletica. Non sarà possibile caricare più dell’80% del numero massimo di passeggeri trasportabili; si potranno occupare tutti i posti a sedere, ma non stazionare in piedi lungo il corridoio del vano passeggeri ma solo nella piattaforma lato Opicina retrostante la postazione del conducente.

Il capolinea in centro città sarà quello di piazza Dalmazia fino alla conclusione dei lavori di riqualificazione del capolinea storico di piazza Oberdan e del tratto di percorso collegato, intervento che si stima possa essere avviato a fine 2026 e ultimato a giugno del 2027.