Ronnie Jones incanta il Pordenone Blues Festival: concerto-intervista gratuito con una leggenda del soul

PORDENONE – Un viaggio tra musica, ricordi e grandi incontri della storia del rock e del soul. Mercoledì 15 luglio il Parco San Valentino ospita un evento speciale con Ronnie Jones, protagonista di un esclusivo concerto-intervista insieme al giornalista Gabriele Medeot e con la partecipazione di Mike Sponza.

Non sarà un semplice concerto, né una tradizionale intervista. Il Pordenone Blues & Co. Festival propone un appuntamento speciale e a ingresso gratuito con Ronnie Jones, una delle voci più autorevoli e affascinanti della storia del soul europeo. L’evento è in programma mercoledì 15 luglio al Parco San Valentino di Pordenone.

A introdurre la serata sarà un dialogo tra Ronnie Jones e Gabriele Medeot, giornalista e voce di RockRevolution su Rai Radio1 FVG, che accompagnerà il pubblico alla scoperta di una carriera lunga oltre sette decenni, costellata di musica, incontri straordinari e racconti in prima persona.

Oggi 89enne, nato negli Stati Uniti e artisticamente adottato dall’Europa, Ronnie Jones rappresenta una figura unica nel panorama musicale internazionale. Nel corso della sua carriera ha condiviso il palco e momenti indimenticabili con autentiche icone come John Mayall, Mick Jagger e Rod Stewart, diventando uno dei più apprezzati ambasciatori del soul, del rhythm & blues e della black music nel Vecchio Continente.

La serata alternerà esecuzioni dal vivo, aneddoti, ricordi e riflessioni, offrendo al pubblico un racconto autentico dell’età d’oro del soul, della rivoluzione della musica nera americana e dell’evoluzione musicale che ha segnato gli ultimi settant’anni.

Ad accompagnare Ronnie Jones sul palco ci sarà la band guidata da Mike Sponza, tra i più importanti chitarristi e compositori del blues europeo, apprezzato per la capacità di coniugare la tradizione blues con sonorità moderne e un respiro internazionale.

Un appuntamento che promette di essere molto più di uno spettacolo musicale: un’occasione rara per ascoltare dal vivo la voce e i ricordi di un artista che ha attraversato da protagonista alcune delle pagine più importanti della musica contemporanea e che continua ancora oggi a conquistare il pubblico con il suo carisma e la sua inconfondibile energia.

L’evento

* Pordenone Blues & Co. Festival

* Ronnie Jones – Special guest Mike Sponza

* Mercoledì 15 luglio 2026

* Parco San Valentino – Pordenone

* Ingresso gratuito

Foto di Francesco Saverio Fienga