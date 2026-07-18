ESCLUSIVO – Guerra: sette F16 partiti da Aviano per il Golfo

AVIANO – Oggi, sabato 18 luglio, sono stati osservati nuovi movimenti di mezzi dell’USAF verso il Golfo. In particolare, i siti militari specializzato in rete hanno tracciato una missione che ha coinvolto una coppia di aerocisterne KC-135 decollati dalla base NAS Sigonella che, sebbene non ancora confermata, sembra abbiano supportato un gruppo di F-16 di stanza ad Aviano in transito verso il Medio Oriente, decollati in tarda mattinata dalla base friulana.

Una formazione di sette F-16CM Fighting Falcon dell’USAF appartenenti al 31st Fighter Wing della base aerea di Aviano, ha attraversato oggi, infatti, il Mediterraneo orientale, supportata da una complessa operazione di rifornimento in volo che ha coinvolto diversi KC-135 Stratotanker.

Il sito ItalMilRadar ribadisce che la missione ha ribadito ancora una volta l’importanza strategica della NAS Sigonella quale hub avanzato per il rifornimento in volo a supporto dei rischieramenti dell’US Air Force verso il Medio Oriente.

I caccia sono stati osservati operare con i nominativi TREND51-54 e TREND61-63, indicativi di due formazioni distinte per un totale di sette velivoli. Sebbene i singoli numeri di serie non fossero rilevabili tramite ADS-B, i nominativi TREND e il profilo di missione suggeriscono fortemente che si trattasse di F-16CM Block 40 della base aerea di Aviano. Al.Rin.