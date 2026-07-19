Il 19 luglio arriva a Cimolais Phil Palmer, mito della chitarra mondiale

CIMOLAIS – Un evento attesissimo, senza precedenti, è pronto a infiammare l’estate in Valcellina: domenica 19 luglio alle ore 17,00, a Cimolais, si esibirà in concerto Phil Palmer, leggendario chitarrista britannico definito come uno dei più straordinari turnisti e session man della storia della musica internazionale.

La suggestiva cornice di Piazza Santa Maria Maggiore si trasformerà così in una vera e propria capitale della musica d’autore. L’evento, a ingresso gratuito, permetterà a tutti gli appassionati, residenti e turisti di assistere a una performance di caratura mondiale. Durante l’esibizione Phil Palmer ripercorrerà i grandi successi internazionali che hanno caratterizzato i suoi cinquant’anni di carriera accanto a veri “mostri sacri “della musica, regalando al pubblico l’inconfondibile sound della sua chitarra. Nato a Londra nel 1952, Phil Palmer ha legato il suo nome a band e artisti che hanno fatto la storia del rock e del pop, calcando i palchi di tutto il mondo al fianco di giganti come Eric Clapton, Dire Straits, Tina Turner, The Who, Paul McCartney e George Michael. Palmer vanta una carriera monumentale, racchiusa in oltre 5.000 canzoni e 500 album in studio.

Il legame che l’artista ha con l’Italia è altrettanto viscerale; è sua la firma sull’assolo finale di chitarra elettrica in “Con il nastro rosa” di Lucio Battisti, inciso nel 1980 e considerato

all’unanimità uno dei momenti strumentali più belli e celebri della musica leggera italiana. Nella sua lunga attività nel nostro Paese, Phil Palmer ha inoltre lavorato a stretto contatto con artisti del calibro di Renato Zero, Eros Ramazzotti e Pino Daniele. Il concerto di Cimolais rappresenta dunque un’occasione unica per ascoltare dal vivo un artista che ha firmato pagine iconiche della discografia globale e italiana.

Sinergia istituzionale per la grande musica

L’organizzazione di questo appuntamento, di assoluto prestigio, è stata resa possibile grazie all’impegno in prima linea del Comune di Cimolais, che ha inserito la data all’interno della propria programmazione estiva. Fondamentale è stata anche la stretta collaborazione con l’agenzia Onde de Mar, realtà di riferimento nell’organizzazione e nella produzione di spettacoli dal vivo sul territorio.