Tutti i colori del Friuli Venezia Giulia: 1° photo contest Città Fiera

UDINE – Uno spazio espositivo, formativo ed esperienziale dedicato alla fotografia ha preso vita al primo piano di Città Fiera, grazie alla collaborazione con il gruppo dei NIKONisti Friulani. Nella giornata di oggi, mercoledì 23 novembre alle 11.00, l’inaugurazione della mostra con l’esposizione delle prime venti immagini che faranno da cornice a tutte le attività che proseguiranno fino al mese di febbraio 2023.

Presenti oggi al taglio del nastro: Antonio Maria Bardelli, Fondatore di Città Fiera, Gianluca Casali, Sindaco di Martignacco, Claudio Filipuzzi, Presidente della Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG e Roberto Lunazzi Gorizza, Amministratore e Fondatore del Gruppo Regionale NIKONisti FRIULANI. Una mostra ed uno spazio formativo che racchiude in sé tante opportunità diverse, come ha ricordato Antonio Maria Bardelli.

Città Fiera si pone sempre l’obiettivo di essere portavoce e promotore delle eccellenze e vuole essere propulsore di valori e cultura. “La fotografia è senza dubbio una forma d’arte e questa mostra racchiude: cultura, formazione e territorio”.

La presentazione di oggi è stata anche occasione per presentare il Photo Contest: “Tutti i colori del Friuli Venezia Giulia”, iniziativa promossa da Città Fiera con il patrocinio di Io Sono Friuli Venezia Giulia e del Comune di Martignacco. Un concorso fotografico aperto a tutti, professionisti e non, amanti della fotografia, pensato per raccontare in immagini la regione, interpretandola a colori o in bianco e nero. Fino al 15 gennaio 2023 compreso, sarà possibile iscriversi inviando fino ad un massimo di otto scatti che interpretino liberamente il tema del concorso: “Tutti i colori del Friuli Venezia Giulia”. Due le categorie: fotografie a colori e fotografie in bianco e nero, per aderire andrà inviato il modulo presente su cittafiera.it.

Tra tutti i candidati la giuria selezionerà 11 finalisti: il primo classificato per ogni categoria riceverà una gift card di Città Fiera del valore di 750 euro, il secondo pari a 500 euro, a scalare tutti gli altri premi per un montepremi totale di € 3.500, con anche riconoscimenti e menzioni d’onore per coloro che la Giuria riterrà particolarmente meritevoli. I dettagli e il regolamento saranno sempre consultabili sul sito di Città Fiera.

Mostra, concorso e formazione. Lo spazio al primo piano sarà infatti anche luogo di incontro per approfondimenti sul tema della fotografia, con un ricco calendario curato dal gruppo dei NIKONisti Friulani. Il calendario degli appuntamenti prenderà il via il 26 novembre e proseguirà fino a fine gennaio.

Tra i temi affrontati: l’utilizzo dei flash, tecnica del bianco e nero, la fotografia di viaggio, il ritratto, la foto sportiva e molti altri. Appuntamento da non perdere è domenica 18 dicembre con Francesco Francia, fotografo pubblicitario e ritrattista che opera nell’ambito della fotografia di moda, ritratto istituzionale, fotografia commerciale, glamour e still-life.

Divulgatore e docente di fotografia, comunicazione visiva, illuminotecnica per ritratto e direzione della fotografia, insegna in diverse accademie e scuole in tutta italia come il CSF Adasm, Roma Film di Cinecittà. Docente della squadra Master Nikon School, è uno dei tre Ambassador Elinchrom Italiani nel mondo e Ambassador Europa per DeSisti Lighting. Realizza Masterclass, workshop e webinar coi i suoi partner ma anche master e coaching individuali.

PROGRAMMA INCONTRI FOTOGRAFICI 2022/2023

26 novembre ore 18.00: l’utilizzo dei flash – Relatore: Raul Pitis

3 dicembre ore 18.00: bianco e nero – Relatore: Raul Pitis

18 dicembre doppio appuntamento alle 9.30 e alle 14.30 con Francesco Francia

4 gennaio ore 18.00: la foto sportiva – Relatore: Marco Gerometta

7 gennaio ore 18.00: fotografia di viaggio – Relatore: Rubes Turchetti

09 gennaio ore 18.30: camera RAW – Relatore: Massimo Colombo

16 gennaio ore 18.30: introduzione a Photoshop – Relatore: Massimo Colombo

21 gennaio ore 18.00: il ritratto ambientato – Relatore: Marco Gerometta

23 gennaio ore 18.30: funzioni avanzate di Photoshop – Relatore: Massimo Colombo

28 gennaio ore 18.00: l’immagine naturalistica – Relatore: Vincenzo Lavorante

Per partecipare ai corsi gratuiti è possibile prenotarsi scrivendo a [email protected]