Motori, Fabrizio Martinis (MRC Sport) in grande spolvero al Rally dell’Asinara

BRUGNERA – Il ruggito del vecchio leone. Fabrizio Martinis non poteva mancare allo storico Rally dell’Asinara, una classicissima per lui che da quelle parti è di casa. Non va dimenticato che Valentina Boi, sua compagna nella vita e nell’abitacolo delle macchine da rally, è originaria proprio della Sardegna. Il “Finnico” e la moglie hanno onorato con una sontuosa prestazione la trentesima edizione del Rally Internazionale Golfo dell’Asinara, valido come secondo round della Coppa rally di zona 10 del campionato regionale delegazione Sardegna Aci Sport, a bordo di una Lancia Y. L’evento, organizzato dall’automobile club Sassari e tenutosi dal 27 al 29 giugno, ha proposto un percorso cronometrato di 73,50 km, articolato in 5 prove speciali da ripetere due volte, attraversando il nord est della Sardegna. Il parco assistenza e la direzione gara erano situati a Sassari, la partenza cerimoniale si è tenuta a Castelsardo, mentre Porto Torres ha ospitato arrivo di tappa, ripartenza e premiazioni finali. “Già dallo shakedown le impressioni erano ottime – ha raccontato il portacolori della MRC Sport – rispetto all’anno scorso avevo dei tempi molto positivi. Ho apprezzato moltissimo sia la macchina che le gomme. Quest’anno ho utilizzato per la prima volta le Michelin, dopo anni con le Pirelli, ma mi sono adattato rapidamente con regolazioni minime, anche grazie a un setup di base già molto buono. Le prime quattro prove sono andate benissimo. Sabato sera eravamo secondi, ma domenica abbiamo iniziato male: probabilmente ho sbagliato la pressione delle gomme; nella prima prova ho perso molto, nella seconda meno, ma ho commesso anche un errore di guida. Poi siamo entrati nella prova che più mi si addice; l’anno scorso l’avevo vinta con un bel vantaggio – e ho pensato di recuperare. Il pilota che era davanti a noi ha perso una ruota bloccando la prova. Da secondi siamo passati primi. L’ultima speciale è stata annullata per un incendio e mancanza di sistemi di sicurezza. Abbiamo portato a casa un ottimo risultato: primi di classe, primi di gruppo, primi in Rally4, noni assoluti e secondi tra gli Over 55. Siamo molto soddisfatti. Volevo dedicare questa vittoria a una persona speciale e ci sono riuscito.”