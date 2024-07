Tutto pronto per la Serie A 2024 – 2025: Inter favorita, Juve e Napoli le sfidanti, Roma e Atalanta partono da underdog

La Serie A riparte con una nuova stagione il 17 agosto alle ore 18:30 con Inter – Genoa, per un nuovo ed emozionante anno dove i Nerazzurri dominano le quote bet e restano i favoriti assoluti alla vittoria dello Scudetto, ma attenzione: perché anche il Milan vuole cucire la seconda stella sulla divisa.

Ma lo scontro al vertice per il Tricolore non vede solo Milano come protagonista dei giochi, infatti, la Juventus è la seconda favorita alla vittoria e il Napoli di Conte è pronto per diventare la diretta concorrente. Ecco tutte le quote delle favorite allo Scudetto di Serie A 2024 – 2025 e anche i valori fissati dai bookmaker nella prima giornata di campionato.

Inter e Juve sono le protagoniste di questo campionato

Il nuovo gioiello di Inzaghi, Taremi, si è presentato con 2 gol e un assist nell’amichevole contro il Lugano, mentre i bookmaker già hanno fissato la vittoria dello Scudetto per il Biscione a quota 1.66.

L’Inter ha vissuto due anni al top, prima arrivando in finale di Champions e sfiorando il titolo nel 2023, poi vincendo il ventesimo campionato nel 2024, quest’anno l’obiettivo non dichiarato ma per cui si sta lavorando è il triplete, con somma soddisfazione di Inzaghi, ma soprattutto dei tifosi. Nella prima di campionato, il Biscione è favoritissimo in trasferta contro il Genoa: il 2 è quotato a 1.6.

Anche la Vecchia Signora è in prima linea per tornare ad abbellire la sua bacheca con altri Scudetti e non solo, la vittoria del campionato è quotata a 5 e la prima gara della stagione è contro il Como in casa, con il simbolo 1 super favorito a quota 1.28.

Milan e Napoli le dirette concorrenti allo Scudetto

A minare il percorso delle favorite ci sono Milan e Napoli, con i Diavoli sul podio dei favoriti a quota 7.5 mentre i Partenopei guidati da Antonio Conte sono quotati vincenti Serie A a 8.5.

Questi due club hanno rinnovato tanto negli ultimi mesi, a partire dagli allenatori, ma la prima giornata di campionato non è per niente facile per entrambe, infatti, il Diavolo giocherà contro il Torino a San Siro, con il simbolo 1 favorito a 1.65, mentre a Conte toccherà la sempre insidiosissima trasferta di Verona, con il simbolo 2 quotato a 1.9.

Atalanta e Roma: ecco le outsider di Serie A

Ecco le underdog di lusso che potrebbero ribaltare le scommesse sportive, perché la Roma di De Rossi ha una marcia in più e l’Atalanta del Gasp è un’armata inarrestabile forgiata dal tecnico negli ultimi anni, ancora una volta in prima linea per dare spettacolo anche in Champions.

La quota della Dea vincente Serie A è stata fissata a 21 dai bookmaker, mentre la Roma vincente campionato è quotata a 26, due underdog pericolose che mirano a testa alta alla vittoria di uno Scudetto che sarebbe sì miracoloso, ma non del tutto impossibile.

Nella prima giornata di campionato entrambi i club giocheranno in trasferta, la Roma contro il Cagliari favorita con il 2 quotato a 1.95, l’Atalanta contro il Lecce con il 2 quotato a 1.85.

La Serie A è già pronta e tutti i club stanno lavorando nelle sedute tattiche preliminari, l’appuntamento è per il 17 agosto 2023 e quest’anno ne vedremo delle belle in campo.