Ud-Pn, al via il Premio Fondazione Friuli scuole

UDINE – Si apre venerdì primo settembre il nuovo bando del Premio Fondazione

Friuli scuole, giunto al traguardo della VII edizione, rivolta alle classi, o a gruppi classe di almeno 5 studenti, degli Istituti Secondari di I grado di Udine e Pordenone. È ammessa la partecipazione di più classi o gruppi di studenti per la stessa scuola

“La mia storia nella grande Storia” sarà il tema portante per i lavori di questa edizione, come sempre promossa dalla Fondazione Friuli in collaborazione con l’Associazione Friuli Storia. Obiettivo del Premio è quello di incoraggiare gli studenti a conoscere la storia della propria famiglia e della propria comunità (“la mia storia”), inserendole all’interno della storia regionale e nazionale (“la grande Storia”).

Gli insegnanti potranno scegliere liberamente le modalità di lavoro da proporre e la forma finale del prodotto da sottoporre alla giuria: è ammessa ogni tipo di espressione scritta, artistica o multimediale. Il Premio Fondazione Friuli scuole rappresenta la “primavera” del Premio Friuli Storia, perché mette al centro gli studenti di oggi, futuri appassionati della storia e lettori in nuce della Giuria popolare del Premio, per le edizioni a venire.

“L’impegno della Fondazione Friuli è costantemente rivolto ai giovani e al mondo dell’istruzione e della formazione – ha commentato il presidente Giuseppe Morandini – Lo decliniamo in varie forme, a partire dal Bando annuale, come anche con il sostegno a iniziative puntuali quali il Premio collegato a Friuli Storia. Si tratta di una iniziativa molto importante, in quanto la storia è anche trasmissione dell’esperienza attraverso le generazioni. Un passaggio di testimone che, se si interrompe, porta a non comprendere la realtà attuale e aumenta il rischio che errori vengano ripetuti.

Questo patrimonio di conoscenza, sia familiare sia scolastica, va preservato e il Premio, di cui avviamo ora una nuova edizione, vuole essere utile strumento per tutta la nostra comunità».

Il lavoro dovrà essere inviato tramite l’apposito modulo online sul sito www.friulistoria.it entro il 30 aprile 2024. La consegna di lavori con peso maggiore di 5MB o che non possono essere trasmessi in formato elettronico può essere predisposta prendendo accordi via mail all’indirizzo [email protected]. La giuria assegnerà fino a tre riconoscimenti di € 1.000 l’uno (sotto forma di assegno intestato alla scuola vincitrice).

La festa di premiazione, come sempre occasione di ritrovo e presentazione dei lavori realizzati, si terrà a Udine il 28 maggio 2024. Info e dettagli: friulistoria.it