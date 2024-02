Un business facile? Come creare una piattaforma di giochi di casinò online da zero

I casinò online sono diventati sempre più popolari negli ultimi anni, grazie alla comodità e all’accessibilità che offrono. Ma vi siete mai chiesti come funzionano questi casinò virtuali? E, soprattutto, vi è mai venuto in mente cosa ci sta dietro e come entrare in quel business creando una vostra piattaforma, come lo è Winnita per esempio?

I casinò online sono indubbiamente un ottimo business che può portare grandi profitti. Ma per entrare nel mercato sono necessari molti investimenti e molta perseveranza. Se volete avviare un’attività di gioco d’azzardo come operatore di casinò online, l’investimento iniziale è abbastanza importante e le difficoltà legate alla legalità e alla burocrazia non sono per nulla indifferenti. Vediamo un po’ cosa si cela dietro tutto questo.

L’aspetto tecnico dei casinò online

Quando si tratta di scegliere un casinò online in cui giocare, comprendere gli aspetti tecnici di come interagiscono i vari componenti di un casinò virtuale può essere molto utile per prendere decisioni informate e ragionate.

I software di gioco

Prima di iniziare a creare un sito, è necessario decidere quale software per casinò online e, di conseguenza, quali giochi (contenuti) utilizzare. Il software gestirà il sito e diventerà la base della vostra piattaforma di gioco, aiutandovi a gestire tutte le operazioni extra: elaborazione dei pagamenti, comunicazione e marketing, contabilità, ecc. Se il software è la base del vostro sito, il contenuto dei giochi ne sarà la facciata.

Abbiamo due tipi di sviluppatori, fornitori e distributori di software sul mercato:

Indipendente – Nel senso che sviluppano il gioco da soli,

B2B – Quelli che offrono dei pacchetti con contenuti di gioco di altri fornitori.

Se scegliete i primi, probabilmente pagherete tariffe più basse e avrete una maggiore flessibilità nella personalizzazione e nell’integrazione dei contenuti di gioco. La seconda opzione consente di diversificare i contenuti di gioco e semplifica leggermente le questioni burocratiche, ma le tariffe per i servizi sono più elevate.

Tipi di gioco e contenuti ludici

I giochi di casinò online prevedono l’uso di tecnologie avanzate per creare e offrire ai giocatori un’ampia varietà di giochi. Questi giochi possono includere i classici preferiti dei casinò, come le slot, il blackjack, la roulette e il poker, così come giochi più nuovi e innovativi.

Quando si scelgono i contenuti dei giochi, è necessario concentrarsi su tre aspetti:

varietà,

facilità di integrazione,

qualità.

Per quanto riguarda quest’ultimo punto, è bene prestare attenzione all’interfaccia e a tutto ciò che ci ruota intorno – come grafica, suono e animazioni – elementi fondamentali per un primo approccio esterno. Tuttavia, anche fattori come la compatibilità su dispositivi mobile e la sicurezza di gioco, sono essenziali almeno quanto il branding che si manifesta sulle trame e i soggetti di gioco.

Pagamenti e supporto

I casinò online offrono ai giocatori una varietà di metodi di pagamento per depositare e prelevare denaro, ognuno dei quali presenta una serie di vantaggi e svantaggi, come i tempi di elaborazione e le commissioni. L’aspetto tecnico dei metodi di pagamento dei casinò online prevede l’uso di protocolli sicuri, come SSL e TLS, per proteggere le informazioni finanziarie dei giocatori durante le transazioni. Inoltre, i casinò online sono tenuti a rispettare i regolamenti e le leggi in materia di riciclaggio di denaro e prevenzione delle frodi.

Non dimenticate la licenza di gioco

Parlando di sicurezza, non possiamo fare a meno di ricordare che qualsiasi operatore ha bisogno di un’autorizzazione per poter promuovere e pubblicizzare il proprio sito di gioco in maniera legale. Serve quindi una licenza.

Esistono fondamentalmente quattro classi di licenze:

per i cosiddetti “giochi di abilità” (poker, baccarat, bingo e altri), in cui il risultato dipende appunto dall’abilità del giocatore;

per lotterie e casinò, che utilizzano software RNG (generatore di numeri casuali);

per scommesse su sport e esport;

per giochi di slot machine.

Se avete intenzione di aprire non solo un casinò online, ma anche un’attività di scommesse o una lotteria, in alcuni Paesi è possibile ottenere un unico documento per tutte queste attività. Il costo e la velocità di registrazione della licenza dipendono dal Paese. Le condizioni più confortevoli e i prezzi più bassi si trovano nelle zone offshore, ma la registrazione può comportare problemi con la reputazione e le autorità fiscali. Tenete quindi conto anche di questo.

Creazione del sito e marketing

Una volta organizzato l’aspetto tecnico, siete pronti a lanciarvi sul mercato. Per farlo, se non siete esperti, è meglio affidarsi a un’azienda-sviluppatore, perché il sito deve essere realizzato in modo professionale e rapido.

Dopodiché, bisognerà attirare un gran numero di giocatori sul sito, prestando attenzione a: posizionamento e target della piattaforma, promozione di lancio e aggiornamento continuo, fidelizzazione di partner e membri, assistenza tecnica e referenze.

Un business facile?

L’industria dei casinò online è un sistema complesso che coinvolge molte più realtà di quelle che uno pensa. Non è impossibile lanciarsi in questa attività, ma tenere gli occhi aperti e farlo con la giusta testa e il giusto spirito è fondamentale. Con queste prime conoscenze di base in mano, potrete essere sicuri di essere già sulla buona strada.