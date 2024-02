Poste: Fvg, cercasi aspiranti portalettere

FVG – Aspiranti portalettere fatevi avanti. È in corso, infatti, la ricerca di personale da parte di Poste Italiane a Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste.

I postini in Friuli-Venezia Giulia saranno inseriti con contratto a tempo determinato.

Un’ottima occasione per candidarsi ed entrare a fare parte del team di Poste.

Per farlo, sarà sufficiente inserire entro il 19 febbraio la propria candidatura sulla pagina web del sito istituzionale di https://www.posteitaliane.it.

La sezione è: “carriere”, dedicata a tutte le posizioni aperte, in cui sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione; possesso di un diploma di scuola media superiore o diploma di laurea, anche triennale, e patente di guida in corso di validità idonea alla guida dei mezzi aziendali.

I candidati, come detto, saranno inseriti con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali.