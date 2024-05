“Artigiani Serenissimi, di Rose e di Fragole”, il 12

AVIANO – Domenica 12 maggio è la festa della mamma!

E a Villa Policreti di Castel d’Aviano ci sarà una vera e propria festa a lei dedicata.

Dalle 10.00 alle 20.00 infatti, la magnifica villa cinquecentesca ospita “Artigiani Serenissimi, di Rose e di Fragole”

Una trentina di artigiani innamorati del proprio lavoro, un laboratorio floreale, un menù a tema, un libro che non si può leggere senza sorriso, un brindisi tra amici, biscottini alle rose e fragole al cioccolato, una passeggiata nel parco tra alberi secolari e un giardino all’italiana…

Insomma, la stagione più romantica che c’è, tutta concentrata nel giorno della festa della mamma. Ecco il programma.

Dalle 10.00 alle 20.00, negli accoglienti saloni delle feste, mani sapienti e splendide creazioni artigianali protagoniste della giornata di domenica…

Cosa troverete?

Furlane dai tessuti preziosi, candele alla rosa e in cera d’api, ceramiche raku e vasi eterei, preziose penne stilografiche per scrivere ancora a mano “mamma, ti voglio bene”, acque di benessere e profumi confortanti, accessori in sughero, il materiale più ecofriendly che c’è, pietre luminose dal taglio contemporaneo di amiche orafe artigiane, cappelli sciccosissimi, vestiti per bambini che sembrano per la festa (ma sono perfetti per giocare), dipinti e tessuti, gioielli/ricamo e ricami preziosi come gioielli, cuscini e trapuntine, cucce per animali, borse di ogni capienza e foulard in seta, olii essenziali e alambicchi, accessori per la casa dal sapore dolcemente vintage, cerchietti e fiocchi per capelli, e ovviamente pasticcini alla rosa, una fontana di cioccolato per intingervi le fragole, marmellate, miele e fiori.

Alle 10.30 a Villa Policreti potrete partecipare (previa prenotazione) a: Bouquet Naturale In Villa

Un laboratorio di bouquet a spirale a cura di Laura De Paoli, realizzato con fiori di stagione coltivati con rispetto

e amore per la natura da Francesca di @campoinfiore Fiori, strumenti e materiali necessari sono forniti.

Per info e prenotazioni: Laura 331.1543340 – 351.5949090

Dalle 12.30, invitate la vostra mamma a pranzo nel suggestivo ristorante affacciato sul parco, (o fatevi invitare da lei), con il delicato menù a tema “di rose e di fragole” (€ 30 per persona) Per informazioni e prenotazioni: Villa Policreti 347.2625861 [email protected]

Alle ore 17.00, sempre in villa, incontro con l’autrice Anna Bonacina, che presenterà il suo libro “L’estate in cui fiorirono le fragole” (ed. Sperling & Kupfer)

Durante tutta la giornata, l’associazione “Compagnia delle Rose” presenterà il Mira, Museo Itinerario della Rosa Antica di Pordenone e il nuovo progetto “Millepetali», il giardino di rose donato al Cro di Aviano.

Sempre protetti dalle antiche mura, un brindisi finale sarà la conclusione di una giornata felice, in un luogo da favola.

Entrata libera.

L’evento è in collaborazione con Confartigianato Pordenone.

Sulle pagine social di Artigiani Serenissimi, tutti gli aggiornamenti sull’evento.