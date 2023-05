Un furgone sicuro ed equipaggiato: il segreto per aziende smart

Il web offre moltissime opportunità ed ogni attività oggi si deve adattare ad offrire un servizio sempre più fluido e veloce. Non si può pensare di rimanere statici ed è necessario concepire la possibilità di portare in giro il proprio lavoro con un furgone efficiente.

Un veicolo commerciale sicuro permette di effettuare al meglio le proprie attività: ecco perché è importante scegliere l’allestimento più adatto alle proprie esigenze e che permetta sia di trasportare al meglio i carichi oppure di fare al meglio le operazioni legate alla propria professione.

Il furgone deve essere quindi rafforzato così da permetterci di offrire il miglior servizio ai nostri clienti senza pensieri di sorta, così da proporre un servizio a domicilio al passo con i tempi, veloce ed efficiente. Pianali e pannellature in questo senso diventano fondamentali per rendere il nostro veicolo più sicuro.

I pannelli per rafforzare il proprio veicolo

Quando si offre un servizio a domicilio è normale trasportare attrezzature oppure merci ed è il motivo per cui il veicolo commerciale può subire molte sollecitazioni, con il rischio di danneggiamenti sia per il furgone stesso che per gli stessi oggetti al suo interno. I pannelli ed i pianali hanno proprio la funzione di evitare questi problemi, rafforzando le pareti e l’area calpestabile del mezzo.

Store Van produce un sistema robusto di pannellature per furgoni e pianali che preserva la carrozzeria del veicolo commerciale da eventuali danni dovuti al trasporto di merci. La soluzione migliora la resistenza della carrozzeria a usura e danni accidentali. L’azienda inoltre offre allestimenti personalizzati in base alle richieste e alle esigenze professionali.

Sono infatti moltissime le soluzioni applicabili al proprio furgone, che si differenziano sia per i materiali che per le funzionalità.

Pannellature di ogni tipo e materiali

La scelta dei materiali diventa fondamentale e determina l’usabilità del veicolo commerciale. Si può infatti partire dalla scelta dei pianali, per i quali si può optare per un pavimento in legno resistente che permette un calpestio comodo, ed allo stesso tempo una facilità di personalizzazione per quanto riguarda l’ancoraggio di accessori e merci.

Un’altra soluzione, utile per le pareti, è quella delle lastre alveolari di polipropilene che garantiscono robustezza e resistenza. Sono realizzate su misura, in modo da adattarsi alla perfezione alle forme di ogni tipologia di mezzo: rivestono le pareti e le porte del furgone, assicurando una protezione ottimale dai possibili urti. Questo materiale si adatta benissimo alla sagoma del furgone anche in caso di dilatazione termica, inoltre non solo resiste bene agli urti, è anche leggero, quindi non appesantisce il mezzo in alcun modo, ed è facilmente lavabile.

I pianali per furgoni in alluminio invece, aiutano a dare robustezza al fondo del veicolo e forniscono un’ottima aderenza al calpestio. Disponibili sempre in questo materiale anche le pannellature che si adattano perfettamente al vano di carico e possono offrire inoltre un ottimo sistema per attrezzare le pareti grazie alla presenza di fori.

Pianali e pannellature: sicurezza ma anche praticità

Pianali e pannelli non solo proteggono la carrozzeria da usura e danni accidentali, ma possono essere usati come sostegno per il fissaggio dell’allestimento. Aggiungendo i componenti per il fissaggio della merce trasportata come cinghie e barre fermacarico si ottiene una soluzione unica che assicura anche la sicurezza del carico. Usando questi elementi insieme, possiamo creare una soluzione completa che rispetti le normative europee. Grazie a ciò, prodotti ed attrezzature possono essere trasportati in modo sicuro, evitando sanzioni causate dal trasporto senza i giusti accorgimenti.