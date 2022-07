Venditti & De Gregori, prima volta in tour assieme, il 24 a Palmanova

PALMANOVA – La rassegna “Estate di Stelle”, contenitore di concerti e spettacoli in svolgimento nella città patrimonio dell’Umanità Unesco di Palmanova, si prepara a ospitare domani, domenica 24 luglio, un evento unico e storico, il concerto che vede per la prima volta uniti sul palco in tour insieme due autentiche leggende della musica italiana: Antonello Venditti e Francesco De Gregori.

Venditti & De Gregori emozioneranno il pubblico con uno show irripetibile in cui daranno nuova veste ai loro più grandi successi, canzoni che sono entrate nel cuore della gente, nelle storie delle persone, che sono la colonna sonora di intere generazioni.

I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria, posta in Borgo Aquileia, dalle 18.30. Porte aperte dalle 19.30 dagli ingressi di Borgo Aquileia e Borgo Udine e inizio concerto previsto per le 21.00. Info su www.azalea.it .

Una storia comune e diversa, quella di Venditti e De Gregori, entrambi capaci di segnare la canzone d’autore e la musica italiana. Dopo il debutto con l’album “Theorius Campus” (1972), le loro carriere si sono divise, restando sempre parallele. Il resto è storia… fino ad arrivare ad oggi, al loro primo e imperdibile tour che, quest’estate, li vedrà protagonisti insieme sullo stesso palco con un’unica band in alcune delle venue più suggestive d’Italia.

Ad affiancarli sul palco una band d’eccezione composta da musicisti che da anni collaborano con i due artisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre) e Alessandro Valle (pedal steel e mandolino).

Francesco De Gregori e Antonello Venditti hanno unito le loro voci reinterpretando due brani che hanno segnato le loro carriere e la storia della musica italiana: “Generale” e “Ricordati di Me”, contenuti in un esclusivo 45 giri da collezione uscito a marzo. Due personalità differenti, ma affini. Due stature artistiche, ognuna con la sua poetica. Venditti e De Gregori cominciano a collaborare poco più che ventenni durante un viaggio in Ungheria e iniziano a scrivere le loro prime canzoni insieme, per arrivare al comune esordio discografico con “Theorius Campus” dove Antonello incide “Roma Capoccia”, subito grandissimo successo, e Francesco “Signora Aquilone”. Un disco che sancì per entrambi l’inizio del proprio percorso artistico.

Prossimi concerti della rassegna “Estate di Stelle” gli attesissimi live di Ben Harper and The Innocent Criminals (2 agosto) e il “Back to the Future Live Tour” di Elisa (4 agosto). Biglietti in vendita, info su www.azaleait .