Vinti 2 milioni con i Gratta e vinci in provincia di Napoli

La sorpresa è arrivata in provincia di Napoli, dove sono stati vinti ben 2 milioni di euro con un gratta e vinci dal costo di 20 euro. Un moltiplicatore pari a cento mila volte (100.000x) la spesa iniziale, che rende la vincita ancora più importante e preziosa.

Ricordiamo infatti che tali somme sono assai rare da trovare, e con molta difficoltà si arriva a premi così elevati. Le probabilità sono molto basse e i neomilionari baciati dalla fortuna sono davvero pochi. È pur vero, però, che solamente i gratta e vinci e le maxi-lotterie nazionali consentono di ottenere vincite a sei zeri, importi impossibili da vincere ad esempio con il blackjack.

Questo è il motivo che spinge sempre più giocatori a tentare la sorte sperando in un cambio vita radicale e immediato. La stessa sorte toccata al misterioso giocatore di Caivano, comune di circa 35 mila abitanti in provincia di Napoli, che recandosi al bar K2 di Corso Umberto I ha acquistato un biglietto da venti euro e svoltato per sempre la propria vita.

Non sappiamo con certezza quale tipologia di biglietto ha acquistato, ma possiamo restringere il cerchio a soli tre modelli: il Nuovo 100x, Ultra Numerissimi e il Miliardario Maxi. Ricordiamo a tal proposito che il Miliardario Maxi si può “grattare” anche online, insieme ad altri nuovi biglietti, come affermano i colleghi di grattinovincente.com.

Con un premio massimo pari a 5 milioni di euro, il Miliardario Maxi è uno dei biglietti più vincenti che possiamo trovare nei concessionari autorizzati alla vendita, e oltre ai cinque milioni presenta premi pari a 2 milioni, 100 mila, 50 mila, 10 mila, mille, cinquecento, duecento, cento, cinquanta, quaranta e venti euro. La probabilità di trovare il premio massimo e quello da due milioni è pari a una ogni 9,36 milioni di biglietti venduti, con un biglietto ogni 7,45 vincente premi superiori al costo della giocata.

Il “sospettato” potrebbe dunque aver acquistato proprio questa tipologia di biglietto, ma c’è chi dice potrebbe trattarsi anche di un gruppo di scommettitori, unitosi per aumentare le probabilità di successo e spartirsi il bottino. Le indiscrezioni sembrano favorire questa pista, ma per ora non sappiamo ancora nulla con certezza.

Oltre al Miliardario Maxi, il fortunato o il gruppo di fortunati potrebbero aver scelto di puntare sui ticket della serie Ultra Numerissimi, sempre dal costo base di venti euro e premio massimo pari a 5 milioni di euro. In questa serie, però, non è presente il premio di 2 milioni di euro poiché il secondo importo più alto corrisponde a 500 mila euro seguito da 100 mila, 30 mila, 10 mila, 5 mila, 3 mila, mille, 500, trecento, cento, cinquanta, trenta, venticinque e venti.

L’unica possibilità, confermata anche dal sito di settore slotmachineweb.com, è di aver trovato tutti e quattro i biglietti vincenti per lotto iniziale corrispondenti a 500 mila euro, con una probabilità ogni 5,52 milioni di biglietti venduti ciascuno. Praticamente impossibile.

Poco probabile la scelta di puntare sull’altro biglietto da venti euro, il nuovo 100x, poiché anche in questo non è presente la somma di 2 milioni di euro ma, dopo i cinque, si passa al premio da 1 milione di euro, poi a quelli da 500 mila, 100 mila, 50 mila, 10 mila, 5 mila, 2 mila, mille, cinquecento, duecento, cento, cinquanta e venti.

Di biglietti da un milione di euro ne sono stati stampati soltanto due per lotto iniziale di 20,16 milioni di biglietti, ovvero uno ogni 10,08 milioni. La probabilità che entrambi siano stati acquistati al bar K2 di Caivano in provincia di Napoli è alquanto bassa. Dunque, abbiamo capito che il Miliardario Maxi è stata la scelta vincente del gruppo di persone o del singolo fortunato, che a quest’ora si starà godendo il premio tanto desiderato.