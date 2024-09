22 settembre di corsa in Val Tramontina: presentato il Three Lakes Trials

PORDENONE – Il conto alla rovescia sta per iniziare. Giovedì 12 settembre, nella conference room della concessionaria Sina, in viale Venezia a Pordenone, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Three Lakes Trail, corsa in ambiente naturale che domenica 22 settembre tornerà a percorrere i suggestivi sentieri della Val Tramontina.

Nel 2021, con le sue montagne dal fascino selvaggio, la Val Tramontina ha ospitato il Campionato Europeo Master di corsa in montagna, trail running e nordic walking. Dal 2022, però, il Three Lakes Trail è tornato ad assumere la sua fisionomia più tradizionale con due gare – una di 43,5 km con dislivello positivo di 2350 metri e l’altra di 21,5 km con 900 metri di dislivello positivo – aperte a tutti gli appassionati di trail running.

La prossima sarà l’edizione numero sei. Una sfida tutta da vivere, che attraverserà le località più suggestive della Val Tramontina, portando i partecipanti a correre in luoghi ameni: innanzitutto, i tre bacini che ispirano il nome della manifestazione (il Lago di Redona, il Lago di Selva e il Lago del Ciul). E poi antichi borghi, gallerie abbandonate, cime incontaminate e le celebri Pozze Smeraldine, piscine naturali tra i boschi citate da un celebre articolo del giornale inglese The Guardian che le posizionò al quarto posto nella lista delle migliori dieci “wild swimming locations” d’Italia.

Il traguardo del Three Lakes Trail sarà ancora Tramonti di Sotto, nei pressi degli impianti sportivi in località Matan, dove saranno posizionati parcheggi, docce e servizi. E dove, concluse le gare, si svolgerà il Pasta e Pizza Party finale.

Le iscrizioni resteranno aperte sino alla mezzanotte di mercoledì 11 settembre. Tra gli eventi collaterali, gli incontri con Cristina Noacco, che venerdì 13 settembre a Spilimbergo (Casa della Musica, ore 18) presenterà il libro “Dolomiti. Alte vie per l’anima”, e con il leggendario ultratrailer Marco Olmo, che sabato 21 settembre a Montereale Valcellina (Palazzo Toffoli, ore 18) dialogherà con Michele Roveredo.

Per saperne di più: www.threelakestrail.it. Intanto, giovedì 12 settembre alle ore 11, alla concessionaria Sina di Pordenone, uno dei grandi partner del Three Lakes Trail, si alzerà ufficialmente il sipario sull’evento. Il fascino discreto e selvaggio della Val Tramontina è pronto a conquistare gli appassionati di trail running in un weekend – sabato 21 e domenica 22 settembre – che si annuncia da non perdere.