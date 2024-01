25ª Celebrazione Festa San Sebastiano patrono Polizia Locale

PORDENONE – Il Comune di Pordenone ha organizzato per il 24 gennaio 2024 la 25ª Celebrazione del Triveneto della Festa di San Sebastiano patrono della Polizia Locale. Questo il programma:

9.00 Ammassamento in Piazzetta Calderari

9.30 Cerimonia dell’alzabandiera e trasferimento in corteo al Duomo Concattedrale di San Marco

10.00 Messa celebrata da S.E. Giuseppe Pellegrini vescovo di Concordia – Pordenone

11.00 Trasferimento in corteo presso l’Auditorium della Regione in via Roma, percorrendo corso Vittorio

Emanuele II, via del Mercato, piazza della Motta, via dei Molini e via Roma.

Allieterà l’evento la Banda del Corpo di Polizia Locale della Città di Venezia

Presso l’Auditorium della Regione avrà luogo la cerimonia, al termine della quale gli invitati si recheranno all’Ex convento di S. Francesco in via della Motta.

​Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione, dal momento che saranno presenti numerose autorità civili e militari, enti, istituzioni, nonché Corpi di Polizia Locale provenienti da tutta la Regione e da vari comuni, nella giornata di mercoledì 24 gennaio sono stati istituiti i seguenti divieti e limitazioni.

​Dalle 6 alle 14 e fino a termine necessità è istituito il divieto di sosta con rimozione nella corsia n. 4 del parcheggio Marcolin (ambo i lati); in tutta l’area di piazza Calderari e di piazzetta San Marco; in corso Vittorio Emanuele II (dalla Loggia del Municipio a via del Mercato); in via della Motta (ambo i lati); in via Roma (ambo i lati da via dei Molini a piazza della Pescheria).

​Al fine di consentire la regolare sfilata del corteo, la circolazione stradale sarà momentaneamente sospesa lungo le seguenti vie: partenza del corteo alle 11 dal Duomo in Piazza San Marco e, a seguire, Corso Vittorio Emanuele II, via del Mercato, via della Motta, piazza della Motta, via dei Molini, con arrivo alle 11.30 circa all’Auditorium in via Roma.

Alle intersezioni limitrofe, per il tempo necessario al passaggio del corteo, saranno disposte le opportune chiusure e/o deviazioni del flusso veicolare.