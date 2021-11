31^ Concorso internazionale “Città di Porcia” corno 2021, il via l’8 novembre

PORDENONE – Lunedì 8 Novembre prenderà il via la trentunesima edizione del Concorso Internazionale “Città di Porcia”, che quest’anno è dedicata al corno.

Periodo di Svolgimento e Sede del Concorso. Il Concorso si svolgerà nel Ridotto del Teatro “G.Verdi” di Pordenone dall’8 all’11 Novembre per lo svolgimento delle prove Eliminatoria, Semifinale e Finale con Pianoforte.

La Serata Finale con Proclamazione dei Vincitori si svolgerà sabato 13 novembre alle ore 20.30 al Teatro Comunale “Giuseppe Verdi” di Pordenone, data inserita nel cartellone della Stagione. Il Teatro Verdi di Pordenone e il CIDIM di Roma sono Partners progettuali del Concorso. Tra gli obiettivi del teatro cittadino infatti, c’è la collaborazione con le migliori realtà del territorio e regionali attraverso progetti multidisciplinari e di rilievo sviluppati anche nella programmazione, come l’appuntamento con la Finale del Concorso Città di Porcia, che prevede un programma di grande interesse anche per il pubblico non specialistico attraverso la presenza di un repertorio attrattivo e artisti eccellenti.

Caratteristiche e Finalità della Manifestazione. Il Concorso “Città di Porcia”, ideato come mezzo di valorizzazione degli strumenti a fiato e più precisamente degli ottoni, ha come scopo principale il confronto tra musicisti provenienti da scuole e tradizioni musicali diverse con stili interpretativi e tecniche strumentali differenti. Il Concorso si pone come trampolino di lancio per i giovani musicisti e come occasione per far emergere nuovi talenti e futuri solisti. A riprova di questo, tutti i vincitori delle passate edizioni del Concorso “Città di Porcia” sono attualmente solisti o prime parti in importanti orchestre.

Premi. Il Concorso offre premi per un totale di € 18.600,00 suddivisi secondo quanto segue: Primo premio € 8.500,00 (non divisibile); Secondo premio € 4.500,00; Terzo premio € 3.000,00. A ciascun finalista non vincitore viene assegnato un premio di € 800,00. Da molti anni viene inoltre assegnato il Premio del Pubblico pari a € 1.000,00, attraverso la votazione del pubblico presente alla Serata Finale.

Giuria. La giuria è composta da musicisti e docenti di fama internazionale, scelti tra i personaggi più rappresentativi delle diverse scuole e nazionalità. I Commissari sono sette, compreso il Presidente, e vengono selezionati in base a parametri di professionalità e capacità.

La Giuria della trentesima edizione è formata da:

GUIDO CORTI (Presidente) – Italia

JAVIER BONET – Spagna FRANK LLOYD – Gran Bretagna

KRISTINA MASCHER-TURNER – Usa/Lussemburgo MARKUS MASKUNIITTY – Finlandia

CORRADO SAGLIETTI – Italia WILL SANDERS – Olanda

Programma musicale. Il programma, sul quale i giovani concertisti sono chiamati a cimentarsi, si articola in quattro prove con otto brani totali da eseguire. Nella Serata Finale i candidati saranno accompagnati dall’FVG Orchestra, direttore Massimiliano Caldi.

Il giudizio finale per l’assegnazione dei premi tiene conto della somma del punteggio ottenuto nelle due ultime prove (Finale con pianoforte e Finale con Orchestra).

Ogni prova prevede l’esecuzione di brani diversi, nessuna ripetizione è ammessa.

Nella Finale, la seconda parte della serata, quando la Giuria si riunirà per assegnare i premi, l’FVG Orchestra eseguirà la Sinfonia nr.3 di F. Schubert.

Concorrenti. I partecipanti al Concorso quest’anno sono 16. I cornisti provengono da tutto il mondo come dimostrano le iscrizioni che sono arrivate da Cina, Colombia, Giappone, Korea (oltre alle consuete presenze dall’Europa (Germania, Francia, Italia, Portogallo e Spagna).

La situazione pandemica, a nostro avviso, ha scoraggiato la partecipazione soprattutto dei concorrenti extra europei al Concorso di quest’anno. Nonostante questo, l’organizzazione ha deciso di portare avanti in presenza l’edizione 2021 per dare un segnale di concretezza, costanza e soprattutto ripartenza dopo l’annullamento del Città di Porcia e di molti altri concorsi nel 2020 a causa del Covid19.