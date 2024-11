34° Concorso Internazionale “Città di Porcia”, 13 alla semifinale

PORDENONE – Lunedì 4 novembre 2024 ha preso il via la 34^ edizione del Concorso Internazionale “Città di Porcia”, che quest’anno è dedicato alla tromba, come vuole la rotazione quadriennale, per cui si alternano tutti e quattro gli strumenti che compongono il mondo degli ottoni (tromba, corno, tuba e trombone). Dei 72 giovani concorrenti provenienti da 21 Paesi del mondo che quest’anno si sono iscritti al Concorso Internazionale “Città di Porcia”, se ne sono presentati 66, giunti al Ridotto del Teatro Verdi Pordenone per affrontare la Prova Eliminatoria, prima delle quattro prove di sui si articola il Concorso.

Durante la Prova Eliminatoria i 66 giovani trombettisti si sono confrontati su due pezzi obbligatori: Solo de Concours del compositore e trombettista belga Theo Charlier, e Parable del compositore americano V.Persichetti.

I concorrenti che hanno superato la Prova Eliminatoria, passando così alla fase Semifinale, sono 13: i francesi Paillet Robin, Podlunsek Antoine e Horrach Raphael, gli italiani Valle Eugenio, Ghera Jasmin Iris e Lombardi Filippo, i cinesi Wang Yicheng, Zhang Yuankang, Chang Yidan, Chen Jiawei e Ji Zhengxu, l’australiano Beagley Samuel, la polacca Kowalewska Amelia.

Accompagnati al pianoforte dai maestri Marco Cadario e Loris Di Leo, durante la Semifinale di mercoledì 6 novembre i concorrenti si confronteranno su un pezzo obbligatorio, il Concerto op.18 in fa minore di Oskar Böhme, e un brano con Tromba Piccola a scelta tra i seguenti: il Concerto in re maggiore di Johann Friedrich Fasch, il Concerto n.1 MWV, IV, 12 in re maggiore di Johann Melchior Molter, il Concerto in re maggiore di Georg Philipp Telemann e il Concerto in re maggiore e Leopold Mozart.

La Prova Semifinale si terrà mercoledì 6 novembre dalle ore 9.15 alle ore 17.00. A conclusione delle prove verranno decretati i cinque finalisti che giovedì 7 novembre si sfideranno nella Finale con il pianoforte. La gara terminerà sabato 9 novembre alle ore 20.30 nella Sala Grande del Teatro Verdi Pordenone con i tre finalisti che avranno superato la prova di giovedì, e che saranno chiamati a esibirsi per l’ultima volta durante la Finale con orchestra, accompagnati dalla FVG Orchestra diretta dal M° Paolo Paroni. In questa occasione verrà decretata la classifica finale durante la cerimonia di premiazione (ingresso a pagamento).

Tutte le prove del 34° Concorso Internazionale “Città di Porcia” al Ridotto del Teatro Verdi Pordenone sono aperte al pubblico. Anche quest’anno è inoltre possibile seguire tutte le fasi del Concorso in diretta streaming, collegandosi al sito www.musicaporcia.it, o al canale Instagram dell’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino”.