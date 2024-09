8 settembre, a Pordenone la grande Tombola della Somsi con I Papu

PORDENONE – Si rinnova puntuale anche quest’anno l’appuntamento con la Tombola di Pordenone promossa dalla Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione con il sostegno dell’Amministrazione cittadina per l’Estate a Pordenone e di Pordenone Fiere, in collaborazione con Pro Loco Pordenone, ditta Beass e Cooperativa CLAPS.

Come da tradizione, nella giornata dedicata alla Vergine delle Grazie, co-patrona della città, domenica 8 settembre il palco della Tombola attende il pubblico dalle ore 17.00 sotto la Loggia del Municipio, per un pomeriggio di festa popolare all’insegna dell’allegria e del divertimento, come promettono le iperboliche gag di Andrea Appi e Ramiro Besa, ovvero I Papu, che condurranno la manifestazione e commenteranno in diretta l’estrazione dei numeri, che dalle 18.30 terranno la platea col fiato sospeso per l’assegnazione dei premi in palio: 300€ per la quaterna, 500€ alla cinquina, 1200€ alla tombola e 400€ per la seconda tombola. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

Spettacolo e intrattenimento sono infatti le parole d’ordine di una tradizione che resiste con successo da oltre 150 anni (ricorrenza festeggiata proprio lo scorso anno), sempre aggiungendo qualche nuovo ingrediente per stuzzicare la curiosità dei partecipanti, attesi come sempre numerosi per riempire la Contrada Maggiore in un clima familiare e festoso.

In questa edizione 2024, a dividersi l’evento-show con I Papu sarà la scatenata band dei “BLAK – Blues Brothers Tribute Show”, gruppo formato da ben 11 elementi, con 4 vocals e un’intera sezione di fiati, che metterà in circolo tutta l’energia della musica soul e blues di questo notissimo repertorio (dai pezzi-cult dei Blues Brothers ai brani R&B di Ray Charles, Aretha Franklin, James Brown e molti altri artisti), per scandire con brio il tempo della festa.

Le cartelle della Tombola sono già in vendita, al prezzo simbolico di 1€, presso la sede della Società Operaia in Corso Vittorio Emanuele 44, presso i negozi L’Aquilone e Cartoleria Ellero sempre in Corso e nella casetta dalla Pordenone Pedala, ma naturalmente saranno a disposizione anche il pomeriggio stesso sul posto, prima dell’estrazione, grazie ai numerosi volontari presenti tra il pubblico.