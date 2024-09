A breve un nuovo bando per il bar di piazza della Motta

PORDENONE – ​È stata approvata durante l’ultima seduta di Giunta la delibera riguardante la concessione dei locali dell’ex convento di San Francesco adibiti a pubblico esercizio. L’attuale contratto di locazione del Caffè Letterario scadrà il 31 dicembre 2024 e, in seguito ad alcuni lavori di manutenzione e ampliamento dei locali che saranno realizzati dal Comune nei primi mesi del 2025, verrà indetto un bando per individuarne il nuovo locatario.

​Nei prossimi mesi quindi si darà puntuale comunicazione relativamente al bando per l’assegnazione di questo esercizio, che si trova in una posizione strategica del centro città, un’area nella quale si svolgono durante tutto l’anno numerosi eventi culturali, musicali e teatrali, sia presso l’ex convento di San Francesco che nella nuovissima piazza della Motta, oggi rinnovata grazie ad un avveniristico impianto multimediale.

Sarà quindi requisito indispensabile per i futuri locatari garantire l’apertura dell’attività durante gli eventi importanti e nei weekend, in modo da offrire servizio per i cittadini e i turisti in visita a Pordenone.